Ribery pozvao Robbena u Fiorentinu, a ovaj mu odgovorio: “Hoću ako dođe i Ibrahimović”

rancuski krilni fudbaler Frank Ribery potpisao je prije nekoliko dana dvogodišnji ugovor sa Fiorentinom.

On je prije toga čak 12 godina proveo u Bayernu i kojem je bio i ostat će zauvijek legenda. U Bavarskoj je igrao skupa sa Arjenom Robbenom koji se na kraju prošle sezone također odlučio napustiti Minhen.

Za razliku od Riberyja, 35-godišnji Robben je odlučio otići u penziju. Ipak, u jednom intervjuu je poručio kako bi se mogao i predomisliti, a od strane Ribveryja mu je stigao vrlo zanimljiv poziv koji bi ga mogao i natjerati na takvu odluku.

Naime, Ribery je pozvao Robbena da mu se pridruži u Fiorentini i da skupa nastave nogometnu priču. Odgovor Robbena je bio vrlo zanimljiv.

“Doći ću samo ako dođe i Ibrahimović”, rekao je Robben, prenose italijanski mediji.

Šanse za dolazak Ibrahimovića u Firencu su baš minimalne. Šveđanin ima ugovor sa LA Galaxyjem gdje trenutno pruža sjajne partije i teško je vjerovati da bi ga ovaj tim pustio bilo gdje u ovom trenutku.

Riberyja su na predstavljanju pitali o ožiljku, njegov odgovor je bio srceparajući

U klubu iz Firence Ribery je prije nekoliko dana zvanično predstavljan, a jedno od pitanja odnosilo se i na ožiljak na njegovom licu po kojem je na neki način i prepoznatljiv.

“Imao sam poteškoća kada sam bio mali. Odrastao sam na ulici i osoba sam koja vrijedim te je važno da se nikad ne zaboravi odakle dolazite”, rekao je Ribery te nastavio:

“Jednostavan sam i poštuju me osobe koje me okružuju. Ovaj opasni incident je formirao moj karaktar i imam veliko srce. Ako mogu pomoći ljudima radim to. Ja sam čovjek”.

Riberyja su zbog ožiljka i građe kao dječaka zvali Kvazimodo te je tokom cijelog djetinjstva bio meta izrugivanja. Ožiljak je dobio poslije teške saobraćajne nesreće, prenosi Sportsport.ba