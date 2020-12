Reuf Bajrović: SAD će ojačati OHR u BiH

Gostujući u Otvorenom studiju na Federalnom radiju kopredsjedavajući Američko-evropske alijanse Reuf Bajrović kazao je kako je BiH do sad pokazala da nije u stanju samostalno riještiti institucionalnu krizu niti se usuglasiti o važnim pitanjima.

„U narednom periodu imat ćete priliku da vidite da će oni koji su tjerali međunarodni faktor iz BiH biti ti koji će zvati upomoć Međunarodnu zajednicu, jer će im ta pomoć trebati“- kazao je Bajrović.

Ne očekujte izmjene Izbornog zakona

Bajrović je naglasio kako nema ništa od izmjena Izbornog zakona, a pogotovo na način kako to traži HDZ BiH, te da Međunarodna zajednica, a posebno Bidenova administracija to nikad neće podržati.

„To što radi HDZ BiH, to što radi Dragan Čović koji traži to što traži, tu vrstu supremacije, da ubacuju glasove u odvojene kutije, je nemoguće. Tačka. Ali dobro je što to rade ovako, jer što više to rade to više sazrijeva svijest u međunarodnim krugovima, da je to što rade u BiH klasična ucjena.“

Jačanje OHR-a i EUFOR-a u cilju sprečavanja politike secesionizma

15 godina Međunarodna zajednica ne postoji u BiH i digla je ruke u nadi da ćemo se dogovoriti. OHR je strateški bio ušutkan. A to nije dobro, jer OHR je konačni arbitar i ima ulogu vrhovnog suda- kazao je Bajrović.

„Jedan od prvih poteza buduće Bidenove administracije bit će upravo osnaživanje uloge OHR-a što će fundamentalno promijeniti političke odnose u BiH. Također, desit će se i osnaživanje snaga EUFOR-a s ciljem da se pokaže da politike secesionizma nemaju nikakve šanse. A sve to će dovesti do toga da će rezultati izbora iz ciklusa u ciklus će sve manje ići u korist HDZ-u BiH i na kraju dugoročno pitanje ustavnog uređenja BiH će se odlučivati u sklopu Aneksa 7. koji kaže da svi koji su protjerani iz RS-a mogu vratiti na svoja ognjišta i mogu glasati. Sve to će biti uvod u promjene Ustava BiH“ – zaključio je Bajrović.

Autor: Federalna.ba