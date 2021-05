Reis Kavazović: Umjesto svađe voditi dijalog oko zajedničkog dobra

U prisustvu velikog broja vjernika jutros je u džamijama širom Bosne i Hercegovine klanjan bajram-namaz.

– Muslimani ne smiju zanemariti Božije upozorenje da sarađuju u dobru, a da ne sarađuju u grijehu i međusobnom neprijateljstvu, poručio je jutros reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović.



U prisustvu velikog broja vjernika i poštivanje važećih epidemioloških mjera u džamijama širom Bosne i Hercegovine klanjan je bajram-namaz, a reisu-l-ulema je bajramsku hutbu kazivao u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je održana centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.



Obraćajući se prisutnima reisu-l-ulema je istakao kako mržnja ne može obogatiti našu zajednicu niti povećati njen ugled, ali može uništiti mostove među našim ljudima i svaku nadu u zajedničku budućnost.



– Umjesto svađe, vjera nudi dijalog, raspravu oko zajedničke riječi, zajedničkog dobra. Dijalog je put do dogovora, a svađa i nepovjerenje do destrukcije i uništenja. Muslimani posebno, ali i ljudi općenito, trebaju biti jedno tijelo, jedna duša, srce koje teži k istom cilju, miru među ljudima i narodima. Takvi jesu oni koji se međusobno pomažu, oni koji raspravljaju o različitim pitanjima, uz međusobno uvažavanje – kazao je, između ostalog, reisu-l-ulema.



Naglasio je da je ružno slušati uvrede i otvoreno neprijateljstvo jednih prema drugima od onih koji za sebe govore da su vjernici.



– Nije musliman onaj od čijeg jezika i ruku nisu mirni drugi ljudi i muslimani, makar klanjao i postio, zekat davao i hadž obavio. On to nije sve dok ne popravi svoje ponašanje i svoja djela i sve dok se ne vrati na put islama. Nije li Vjerovjesnik, a.s., rekao: Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani (ljudi). Nesloga i svađa u zajednici u pravilu ohrabruju druge da napadaju i ugrožavaju njenu sigurnost. Na ovu okolnost upozoreni su muslimani u Kur’ani Kerimu: Nemojte se svađati pa da propadnete i oslabite…- pojasnio je reisu-l-ulema.



Upozorio je da svađa ono što nas ne vodi do cilja, ono što stvari ne popravlja, već ih čini gorim.



– U našem javnom prostoru, posebno među muslimanima-Bošnjacima, širi se svađalački mentalitet. To nije dobro! Na tu bolest su dužni ukazivati umni ljudi među nama. Trebamo se osloboditi zapaljivih riječi i glasnogovornika koji u naše ime truju odnose među nama. Umjesto toga, iskoračimo u javni prostor i argumentirano, s uvažavanjem, ukažimo na one anomalije koje slabe našu zajednicu i ugrožavaju sigurnost zemlje.



Suprotstavimo se ljudima koji ugrožavanju naše jedinstvo, našu zajednicu, zemlju i narod. Ne podcjenjujmo opasnosti koje su pred nama. Ne smiju nas zateći uspavane, ali ni obeshrabriti. Svaka zajednica koja vjeruje i bori se i koja je spremna suočiti se sa sobom, sa svojim slabostima, sposobna je da raste i razvija se – poručio je reisu-l-ulema.



Ocijenio je da je naša domovina Bosna i Hercegovina u poteškoćama, ali one nisu ni blizu onih koje smo ostavili iza sebe.



– I danas, kao i uvijek, neka su nam na umu riječi hazreti Omera, koji je rekao: Ne bojim se velikog broja neprijatelja koji je pred nama, strah me je velikog broja grijeha i poroka koji su u nama. Zato se borimo i budimo ustrajni u borbi s našim slabostima. Neka nas ne obuzimaju malodušnost i beznađe. Budimo odlučni i dosljedni u slijeđenju našega cilja: Da budemo dobri i iskreni muslimani, predani Bogu, odani zemlji i narodu, u svojoj domovini i na svome! – kazao je reisu-l-ulema.



Na kraju je podsjetio da bogobojaznosti sreća svakog čovjeka i na dunjaluku i na ahiretu i da je njen znak sustezanje od Allahovih zabrana (harama), od činjenja grijeha i prelaženja Allahovih granica, te glačanje srcā od grijeha i pokvarenosti.



-Također, naši pobožni učitelji složni su u tome da je uzrok gubljenja vjere kod ljudi u drskosti koju pokazuju prema Allahu Uzvišenom. Znak te drskosti je činjenje grijeha i prelaženje granica zla, koje je On Uzvišeni postavio kao branu ispred nas, i naša ustrajnost u neposlušnosti prema Njemu, Uzvišen neka je On. Molim Allaha, dž.š., da nas zaštiti od toga.



Zamolimo Ga da nas zaštiti od bolesti, briga i nemarnosti prema zajednici, narodu i domovini. Poželimo od Njega da Svoju milost i blagodat podari svim ljudima, a posebno siromašnima i bolesnima.



Zamolimo ga u ovom danu da Svoju milost spusti na Svetu zemlju, na Jerusalim, da donese mir tako potreban.



Svima vama, braći sestrama u domovini i dijaspori, u Sandžaku, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji, želim sretne i berićetne bajramske dane, da ih u miru, zdravlju i zadovoljstvu provedete sa svojom porodicom, rođacima i komšijama. Bajram šerif mubarek olsun!“

Autor: Fena