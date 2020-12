Reis Kavazović o migrantima: Tretman ovih ljudi je sramota za Bosnu i Hercegovinu

Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je danas apel svim domaćim i međunarodnim faktorima da se ozbiljno, bez politikantstva i sitnih dnevnopolitičkih interesa, angažuju oko rješavanja migrantske krize.

Reisu-l-ulema je u saopćenju istakao da razumije sve sigurnosne aspekte problema ilegalnih migracija, kao i to da ovaj problem ne može pasti samo na nekoliko lokalnih zajednica u BiH da se same s njim nose, ali da je neprihvatljivo tretiranje migranata na način na koji se to čini ovih dana.

Vlasti na svim nivoima moraju preuzeti odgovornost i pomoći da se ovaj problem riješi zajedno s Evropskom unijom (EU), međunarodnim organizacijama i državama iz kojih migranti dolaze i niko od njih ne može ponašati kao da to nije i njihov problem.

„Neljudski i ponižavajući tretman ovih ljudi je sramota za Bosnu i Hercegovinu, ali i Evropu. Mi tako ne tretiramo ljude koji su u stanju potrebe. I dok se traga za načinima kako će se BiH i EU zaštititi od ilegalnih migracija jako je bitno da one ostanu otvorene za izbjeglice i one koji su potrebni naše zaštite, a da se s onim ljudima koji su žrtve trgovine ljudima ili ekonomski migranti postupa humano i s ljudskim dignitetom“ – kaže se u saopćenju reisu-l-uleme Kavazovića.

Autor: Fokus.ba