Reakcija muškarca kada je shvatio da ga snimaju postala hit: Uhvaćen u prevari

Društvenim mrežama širi se snimka nastala u subotu na prijateljskom dvoboju dva ekvadorska kluba, Barcelone i Delfina.

Kako prenose južnoamerički portali, kamera se u jednom trenutku okrenula prema muškarcu i ženi koji su razmjenjivali nježnosti. Kad je shvatio da ih snimaju, muškarac se brže-bolje odmaknuo od svoje družice i zabrinuto zabuljio u mobitel.

Kako se snimka širila, tako je otkriven i njegov identitet te profil na društvenim mrežama, a s njim i fotografije na kojima pozira s drugom ženom. Mediji tvrde da je to dokaz da je u subotu na utakmicu poveo ljubavnicu, a svi napeto iščekuju nastavak drame.

U međuvremenu je ovaj šarmer uklonio svoje profile na društvenim mrežama.

“Mrtav čovjek hoda”, sprdaju ga na društvenim mrežama.

That awkward moment your being put on the kissing cam but that’s not your wife…😳🤦🏼‍♀️🤣😂😅🤷‍♀️ pic.twitter.com/yUE0elnjKD