Razočarani McGregor: Nisam reagovao na pravi način

Povratak Conora McGregora (22-5) i njegov prvi nastup nakon godinu dana pauze nije prošao onako kako je Irac planirao. Dustin Poirier (27-6) puno je napredovao od 2014. i ove godine konačno uzvratio ‘Notoriousu’ za jedan od najtežih poraza u svojoj karijeri.

‘The Diamond’ je već u uvodnih pet minuta pokazao da bismo u revanšu mogli gledati jednu drugačiju borbu, a to je i potvrdio kada je sredinom druge runde prvo uzdrmao pa serijom udaraca i zaustavio McGregora.

Conor je u Abu Dhabiju doživio prvi poraz nokautom u svojih 27 profesionalnih mečeva, a nakon istog se gospodski ponio, čestitao Poirieru te priznao kako ga je neaktivnost koštala boljeg nastupa.

“Teško je prevladati neaktivnost tokom dužih vremenskih razdoblja. Kickovi u noge su bili dobri. Taj udarac u list bio je jako dobar. Noga je bila mrtva. Jednostavno se nisam osjećao dovoljno ugodno. To vam je neaktivnost. No Dustin je strašan borac. Vratit ću se”, rekao je McGregor odmah nakon završetka UFC-a 257.

Znači li to da ćemo ga gledati u 2021. godini? – glasilo je sljedeće pitanje.

“Naravno. Potrebna mi je aktivnost. U ovom poslu se ne možete provlačiti ako niste aktivni. Dobro sam, naporno sam radio za ovo. Teško je i svaka čast Dustinu, dobar je to čovjek. Puno sam radio i ponosan sam na to, ali volio bih bolje predstaviti svoj tim. Vratit ćemo se, no sad želim biti sa svojom djecom i malo odmoriti”, zaključio je McGregor nakon borbe koja se odvila u ranim nedjeljnim satima.

Autor: SCsport.ba