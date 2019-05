Rakitić: De Jong ne dolazi na moje mjesto, ono je zauzeto

Vezni igrač hrvatske reprezentacije i Barcelone Ivan Rakitić poručio je u srijedu kako je “njegovo mjesto u momčadi Barcelone zauzeto” pa da na njegov status iduće sezone neće utjecati dolazak Frenkija de Jonga iz Ajaxa.

-Drago mi je da su ga doveli. Posebno jer dolazi mladi momak koji igra jako dobro pa mi je drago što se klub pojačao. Svaki dobar igrač može doći, zbog toga sam sretan. No također svatko ima svoje mjesto. On dolazi ali sam uvjeren da ne dolazi na moje mjesto jer je ono zauzeto – rekao je Rakitić u razgovoru za novine Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni, koje prenosi Hina.

Barcelona je u siječnju kupila 22-godišnjeg veznog igrača De Jonga pa ga ostavila na posudbi u Ajaxu. U Barcelonu dolazi idući mjesec, a španjolski mediji su ranije nagađali kako bi mogao doći na mjesto 31-godišnjeg hrvatskog igrača kojeg bi klub mogao prodati kako bi došao do potrebnog novca budući da je ove sezone dosegnuo limit s plaćama i iznosima transfera.

-Želim mu puno sreće te ga poštujem sto posto. Osim toga, on ne igra na mojoj poziciji već na drugom mjestu pa ne razumijem zašto se njegov dolazak povezuje sa mnom. U Ajaxu i Nizozemskoj igra na drugoj poziciji. Nadam se da će imati lijepe dana sada kada je u Barceloni, da će uživati. Dobrodošao je – izjavio je Rakitić.

Rakitić bi nakon nedjeljnog finala španjolskog Kupa protiv Valencije trebao početi pregovore s upravom oko povećanja plaće i produženja ugovora koji istječe u ljeto 2021. godine. On želi i dalje igrati za Barcelonu, a trener Ernesto Valverde, koji će voditi momčad i iduće sezone, ranije je poručio kako želi Rakitića i dalje u momčadi.

-Njegov rad, i rad njegovih pomoćnika, je fantastičan. Imati trenera poput njega nam je jako važno, on je perfektan trener za nas – naglasio je Rakitić koji je ove sezone odigrao 53 utakmice. Toliko nastupa ima još samo vezni Sergio Busquets.

Nakon ispadanja u polufinalu Lige prvaka od Liverpoola sa 0-4, nakon što su u prvom susretu slavili s 3-0, predsjednik Josep Maria Bartomeu podržao je Valverdea unatoč kritikama dijela javnosti.

-Sretan sam zbog predsjednikovih riječi – istaknuo je Rakitić koji je u Barceloni od ljeta 2014. godine.

-U više od 90 posto utakmica imamo veći posjed lopte od protivnika, dominiramo i odlučujemo što će se dogoditi. Ono što se promijenilo jest igra ostalih momčadi, koje su napravile iskorak. Ne konkretno jedna ekipa nego sve momčadi – rekao je.

Barcelona je obranila naslov španjolskog prvaka ostavivši drugoplasirani Atlético na 11 bodova zaostatka, a trećeplasirani Real Madrid na rekordnih 19 bodova. Pobijedi li Valenciju u Sevilli, po peti put zaredom će osvojiti kup. Time je potvrdila dominaciju u španjolskom nogometu u posljednjem desetljeću.

No niti ove godine se nije uspjela popeti na europski tron. Prošle godine je šokantno ispala od Rome nakon pobjede na Camp Nou od 4-1 u četvrtfinalu, a ove od Liverpoola nakon slavlja od 3-0 u prvom susretu.

-To je teško razumjeti i objasniti. Jako nas to boli. U Ligi prvaka imamo jednaku želju kao u prvenstvu i kupu, no svjesni smo što bi značilo osvojiti Ligu prvaka i što ona predstavlja. Možda moramo naučiti nešto iz tih detalja kako bismo ojačali. Nadam se da ćemo to ostaviti iza sebe i osvojiti ju iduće sezone – naglasio je Rakitić.

