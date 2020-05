Radončić: Neka stranci prvo uvjere Dodika i Čovića, a onda će Bošnjake

Dolaskom ljepšeg vremena pritisak ilegalnih ekonomskih migranata na BiH sve više raste. Raste i pritisak da naša zemlja dodatno otvori svoje bivše kasarne za njihov smještaj i time još poveća, ionako preveliki, njihov broj.

Napisao je ovo danas na instagramu ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić.



– U ovom trenutku u Bosni i Hercegovini, i to samo u kantonima gdje dominantno žive Bošnjaci, ima više ilegalnih migranata nego u cijeloj Srbiji.

Nezavisno od pregovora mojih dragih prijatelja Ismira Juske, ministra unutrašnjih poslova u Kantonu Sarajevo, i Pitera van der Overarta (Peter Van der Auweraert), šefa Misije IOM-a u BiH, da se otvori još jedan centar za ilegalne ekonomske migrante u Kantonu Sarajevo, na Nišićkoj visoravni, mogu umiriti građane i reći da se to neće dogoditi, navodi Radončić i dodaje:



– Kao predsjednik SBB-a, moram legalistički podsjetiti, već odavno postoji jednoglasna odluka Skupštine Kantona Sarajevo, za koju su glasali i poslanici iz SBB-a, da se ne dopušta formiranje novih centara za smještaj ilegalnih migranata na području ovog kantona.



On navodi da too ima zakonsku snagu za svaku vladu, ministarstvo ili kantonalnog ministra.



– To sam jučer, u usmenom razgovoru, rekao i premijeru Nenadiću i ministru Juski. Naravno, odluka Skupštine KS odnosi se i na mene, kao ministra sigurnosti BiH. Uostalom, ako se dozvole novi centri za ilegalne migrante, Sarajevo bi, veoma brzo, kao prijestolnica BiH, preuzelo više migranata nego nama susjedne države pojedinačno, navodi Radončić i dodaje:



– Neću tu popustiti pritiscima, bilo da dolaze iz inozemstva, od pojedinaca iz drugih političkih projekata, državnih struktura ili SBB-a. Da budem vrlo precizan: o eventualnom otvaranju novih centara za migrante u kantonima u kojima dominantno žive Bošnjaci možemo početi razmišljati kada stranci najprije uvjere Dodika i Čovića da prethodno dopuste da se na području RS-a i kantona gdje Hrvati većinski žive, otvori makar po jedan izbjeglički kamp!

Ne mogu ilegalni ekonomski migranti, prikupljeni iz cijelog svijeta, biti isključivi problem i na teret samo Bošnjaka.

Autor: Vijesti.ba