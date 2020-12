Radončić: Milanović vodi neodgovornu politiku prema BiH

Fahrudin Radončić, lider SBB-a, prokomentirao je za „Avaz“ izjavu Zorana Milanovića, predsjednika Republike Hrvatske.

– Kao članica EU i NATO-a, Republika Hrvatska ima dodatnu obavezu da vodi veoma odgovornu politiku prema Bosni i Hercegovini jer nas, uostalom, spaja više od hiljadu kilometara granice. Bosna i Hercegovina ne može i ne treba biti vreća za udaranje aktuelnom hrvatskom predsjedniku. Očigledno on na pitanjima Hrvata u BiH želi da rješava svoje odnose s hrvatskim HDZ–om i takmiči se u populizmu. Miješanje u unutrašnje stvari naše države na način kako on to već nekoliko puta čini i nervoza koju nepotrebno ispoljava više će nanijeti štete njemu osobno i SDP-u nego BiH ili Hrvatskoj. Naše dvije zemlje moraju se oslanjati jedna na drugu i unutrašnje probleme rješavati suvereno i bez miješanja sa strane. Primjeri uspješne saradnje naše zemlje i Hrvatske će, sigurno, preživjeti i mnogo veće izazove od ovih koje gospodin Milanović eksponira zbog svojih dnevno-političkih interesa – rekao je Radončić i dodao:

– Milanovićeve uvrede, pa čak i na račun žrtava agresije i genocida, predstavljaju čin koji ne služi na čast nikome, a posebno ne predsjedniku države koja želi da baštini najbolje evropske i civilizacijske vrijednosti i želi biti regionalni lider u promociji takvih stajališta – smatra Radončić.

Autor: Avaz.ba