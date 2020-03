Radončić i Izetbegović za vojsku na granici, ako to urade susjedi

U medijima je danas aktuelizirano pitanje i najave iz Srbije i Hrvatske da bi te države mogle angažirati svoje vojske u spriječavanju migranata.

Na pitanje kakav će biti odgovor BiH, državni ministar sigurnosti Fahrudin Radončić, a s obzirom na stav člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da Oružane snage BiH ne mogu ići na granice, odgovara kako postoji stara izreka: “Nužda zakon mijenja.”



– Mislim da mi imamo legitimno pravo da u odbrani svog suvereniteta, svog načina života, svojih građana iskoristimo sve potencijale. Ukoliko druge zemlje na svoje granice postavljaju svoje vojske, ne vidim niti jednog ozbiljnog razloga da to ne uradi i BiH. Mi resurse Oružanih snaga BiH možemo da koristimo u logistici kada su u pitanju šatori, cisterne s vodom, poljski WC-i i da bi se napravila određena naselja, ali je ključ da zaista ja očekujem da bi u takvom veoma lošem scenariju po BiH Predsjedništvo BiH imalo jedinstvo da treba izvesti Oružane snage BiH – rekao je Radončić.



Upitan na koji način BiH treba zaštititi svoju granicu od novog vala migranata, predsjednok SDA Bakir Izetbegović je kazao da je prije svega potrebna operativna sjednica Vijeća ministara BiH.



Ističe da će se i BiH naći na udaru talasa migranata koji je iz Grčke krenuo prema Evropi. Smatra da se tim pitanjem treba hitno i sistematski pozabaviti – dati potporu Vijeću ministara, a naročito Ministarstvu sigurnosti, kako bi se iznašla potrebna sredstva i brzo donosile odluke kako bi se zaštitila bh. granica.



– To je problem s kojim se ne sreće samo BiH, vidimo kako to drugi rješavaju. Ne treba izmišljati toplu vodu. Hrvatska će vjerovatno izvesti vojsku i zadržati te migrante u BiH. Mi trebamo reagovati na sličan način, dakle imamo vojsku, trebamo povećati broj policajaca na granicama. Ne može jedan policajac pokrivati desetine kilometara granice, kao što je to u ovome trenutku slučaj. I sve to traži finansijsku potporu i brze odluke – odgovorio je Izetbegović.

Autor: Vijesti.ba