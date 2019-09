Radnik sa Balkana opisao kako je raditi u Njemačkoj: Ako dođeš u 5.50 kasno je

Već godinama se priča o radu u Njemačkoj, prednostima i manama, zaradi i uslovima rada. Uglavnom se o odlasku u ovu zemlju govorilo kao o “bijegu u bolji život”, a da li je to tako?

Jedan internet korisnik sa Balkana, tačnije iz Srbije, godinama već živi u Njemačkoj. On je otkrio kako zapravo izgleda realnost i vaša satnica kada ste zaposleni u njemačkoj fabrici, piše Espreso.rs

“Sa nepunih 20 godina otišao sam kod roditelja u Njemačku. Po tadašnjem zakonu maloljetan, a služio sam vojsku. Punoljetstvo je bilo sa 21 godinu. Za par mjeseci sredim sve papire, i nađem posao iz oglasa. Dotle sam malo radio na crno. Teško mi je bilo da ustanem u 4.30 sati, pa sam se navikao. Radi se od 6.00 sati”, prepričava radnik.

Napominje da ako se na posao dođe u 5.50 sati već je kasno.

“Ne stigneš ništa, presvlačenje, kafa itd. U 06.01sati već mašine zuje kao da je 10.00 sati. Od 8.55 do 9.00 sati peru se ruke, a od 9.00 do 9.10 je doručak. Vrijeme za doručak pada na teret poslodavca. U 11.55 sati peru se ruke. Od 12.00 do 12.30 sati je ručak. Tih pola sata odrađujemo. U toku rada nekada nema vremena ni vodu da piješ, a ako hoćeš u toalet zoveš brigadira da te zamjeni (nije ograničeno koliko puta)”, napominje radnik.

Ko na takvu i sličnu disciplinu ne želi da se navikne, neka ostane u svojoj domovini.

“Uslovi rada su odlični, ista temperatura i ljeti i zimi. Prekovremeni rad se plaća i par dana prije se najavi i nije obavezan, samo ono iz ugovora. Kad se radi – radi se, a kad odeš kući – niko te u vezi posla ne uznemirava”, ispričao je radnik.

Autor: Radiosarajevo.ba