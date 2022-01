Radman: Nužno rješenje Izbornog zakona BiH

Hrvatski ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman govorio je o stanju u Bosni i Hercegovini, kao i poziciji Hrvata. On je kazao kako je evropska perspektiva BiH interes njegove zemlje.

– Neki dan sam bio u Sarajevu gdje sam išao u dogovoru s predsjednikom Vlade, koji je tamo bio 13. prosinca. Trebao sam na operativnoj razini dogovoriti sve one točke održavanja zajedničke sjednice dviju vlada tijekom prve polovice ove godine. Na taj način pokazujemo da je Hrvatskoj stalo do jedne stabilne, funkcionalne BiH, rekao je dodavši kako promjena izbornog zakona jamči upravo ono što je daytonsko-pariški sporazum utvrdio: Bosnu i Hercegovinu kao državu s dva entiteta i tri konstitutivna i ravnopravna naroda.



– Hrvatskoj je u interesu europska perspektiva BiH. Hrvatska je ispunila sve svoje vanjskopolitičke prioritete kada govorimo o NATO članstvu, Europskoj uniji, zapravo u svim najvažnijim međunarodnim organizacijama. Sada želimo to učiniti i Bosni i Hercegovini. Međutim, nismo ravnodušni s trenutnim političkim stanjem u BiH, kada su narušena temeljna prava koja su bila osigurana daytonskim sporazumom i ustavom, aneks 4, u kojima se jamči da hrvati kao konstitutivni, ravnopravni narod mogu birati legitimne predstavnike u kolektivna tijela, rekao je dodavši kako Hrvatska ulaže velike napore kako bi sve političke lidere u BiH uvjerila u nužnost rješenja izbornog zakona, i to što prije, rekao je Radman gostujući u programu HTV-a.

Autor: Avaz.ba