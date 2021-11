Putin se nada da Lukašenko neće prekinuti dotok ruskog gasa u Evropu

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u subotu da ga Bjelorusija nije konsultirala o mogućnosti prekida dotoka prirodnog gasa u Evropu, dodajući da bi takav potez riskirao da naškodi odnosima između Minska i njegove ključne saveznice Moskve.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko zaprijetio je u četvrtak odmazdom protiv bilo kakvih novih sankcija Evropske unije protiv Minska zbog migrantske krize na granici dvije strane, sugerirajući da bi mogao prekinuti tranzit gasa i ostalih roba preko Bjelorusije.

Bjeloruska sekcija gasovoda Yamal-Evropa dovodi ruski plin u Poljsku i Njemačku i u vlasništvu je ruskog državnog gasnog monopliste, Gazproma.

– Nedavno sam razgovarao s njim (Lukašenkom) dva puta i to mi nije nijednom spomenuo, nije mi čak ni nagovijestio. Naravno, u teoriji, Lukašenko kao predsjednik tranzitne zemlje može narediti prekid dotoka gasa u Evropu, To bi, međutim, značilo kršenje našeg tranzitnog ugovora i nadam se da se to neće desiti – izjavio je Putin u televizijskom intervjuu, u svojim prvim javnim komentarima, prenosi Reuters.

Autor: Avaz.ba / Fena