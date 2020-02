Put Prozor – Tomislavgrad zatvoren zbog vjetra i snijega

Regionalni put Prozor-Tomislavgrad zbog jakog vjetra i snježnih nanosa zatvoren je za saobraćaj. Jutros od 01.30 sati za sve kategorije vozila otvoren je magistralni put Glamoč-Mlinište, dok na putu Kupres-Šuica-Livno za sada mogu saobraćati samo putnička vozila.

Zbog zaostalog teretnog vozila otežano, jednom trakom, saobraća se na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo).



Za teretna vozila obavezna je upotreba lanaca na putevima: Sarajevo-Tuzla (Nišići i Karaula), Glamoč-Mlinište, Trnovo-Dobro Polje (Rogoj) i Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje (Makljen), kao i na širem području Romanije.



Ugaženog snijega na kolovozu ima i na ostalim putevima u višim predjelima centralne, jugozapadne i istočne Bosne, pa se vozači na tim dionicama pozivaju na maksimalno opreznu vožnju. Upozorava se na jake udare vjetra, posebno u južnim i jugozapadnim krajevima. Zbog niskih temperatura moguća je i mjestimična poledica, naročito na dionicama u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima.



Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.



Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

