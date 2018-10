Pusić: Komšiću je potrebna pomoć i podrška, a ne opstrukcija i potkopavanje

Saborska zastupnica u Hrvatskoj i članica GLAS-a te bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, komentirala je izbor Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Vesna Pusić objavila je tvit na engleskom jeziku sljedećega sadržaja.

“Congratulations to Željko Komšić for winning the elections for the Bosnia-Herzegovina Presidency. A demanding, complicated and difficult job. If he has any chance to succeed he will need all the help and support he can get and not obstruction and undermining.”

Ili u prijevodu:

“Čestitke Željku Komšiću na pobjedi na izborima za Predsjedništvo BiH. To je zahtjevan, kompliciran i težak posao. Da bi imao ikakvu šansu da uspije potrebna mu je sva pomoć i podrška, a ne opstrukcija i potkopavanje”, napisala je Vesna Pusić.

Autor: Radiosarajevo.ba