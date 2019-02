‘Puma me grizla i grebala, ali nisam se dao. Ugušio sam ju…’

Amerikanac Travis Kauffman (31) trčao je u planinama okruga Fort Collins u Coloradu. Kad je shvatio da je planinslki lav ispred njega bilo je već kasno. Goloruk se borio za život i uspio ubiti životinju

Noćna mora svakog planinskog trkača pretvorila se u stvarnost za 31-godišnjeg Amerikanca Travisa Kauffmana dok je istrčavao svoju uobičajenu rutu u parku na planini Horsetooth.

Na stazu je odjednom iskočio planinski lav i nasrnuo na njega!

-Došao je s prednje strane i bacio se na mene, a strah u meni se odjednom pretvorio u borbeni stav. Puma me ugrizla za zglob ruke i počela trgati, kandžama me grebala po licu i rukama. Bilo je zastrašujuće – priča Kauffman.

Srećom po njega, bila je to očito mlađa puma i Travis ju je, onako raskrvavljen, uspio nekako gurnuti na tlo.

-Od tog trenutka bio je to zapravo hrvački meč – smije se Kauffman:

-Imam kod kuće mačku, čitao sam ponešto o tim divljim životinjama s obzirom da volim trčati u planinama i znao sam da su kandže daleko najopasnije. Bojao sam se da me njima ne raspara trbuh ili me zahvati po preponama, onda bih bio gotov. Ali uspio sam nekako baciti planinskog lava na leđa i nogama mu pritisnuti vrat. Počeo sam ga gušiti u svoj onoj panici, nisam znao što drugo. I par puta sam osjetio kao da je gotov, ali opet bi me izgrebao i ugrizao. Trebalo je valjda deset minuta da se napokon prestane micati – kazao je.

Krvavi ugrizi, ogrebotine po cijelom tijelu, rasparani i izgrizeni nos… Kauffman je nakon hrvanja s ‘planinskim lavom’ izgledao kao da ga je netko sjekao mačetom.

-Adrenalin me luđački “lupao”. Ni sam ne znam kako sam uspio, s ovih 20 šavova osjećam se kao da sam dobio na jackpotu – smije se čovjek koji je preživio napad divlje životinje.

Inače, ako imate tu nesreću da vas napadne neka divlja životinja, statistički je najmanje vjerojatno da ćete preživjeti napade morskog psa, vuka, zmije otrovnice i – upravo lava.

Autor: 24sata.hr