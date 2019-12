U vojnoj bazi na Floridi danas je došlo do pucnjave.

Kako javlja AFP, policija je nedugo nakon napada ubila i muškarca koji je pucao.

Također, navodi se da je najmanje deset osoba povrijeđeno u pucnjavi.

NAS Pensacola is on lockdown right now because of a reported active shooter on the base. Authorities say please stay away.



This video is from a listener who saw police passing him on the highway. pic.twitter.com/GiW7tKsjso