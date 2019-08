Pucnjava u Teksasu: Upucano najmanje 18 ljudi, društvenim mrežama kruže šokantni videi!

Policija u Teksasu u 11 sati ujutro po lokalnom vremenu dobila je dojavu o pucnjavi u blizini jednog Walmarta u El Pasu. Kako piše KTSM, upucano je najmanje 18 osoba. No, težina povreda nije poznata. Policija je na terenu.

Policija je evakuirala Walmart i pozvala ljude da se drže dalje od mjesta događaja. Po društvenim mrežema kruže razne snimke i informacije. Po nekima broj žrtava je prilično velik. Pojavila se informacija da je napadač počeo pucati po parkiralištu iz kalašnjikova. No, riječ je o neprovjerenim informacijama.

Policija je objavila kako su dobili više dojava o tome kako postoji više napadača. Ljude su još jednom pozvali da izbjegavaju cijelo područje

Jedan svjedok je za CBS News ispričao kako je ulazio u Walmart kad je čuo najmanje deset pucnjeva. Vidio je, kaže, najmanje jednu osobu, stariju ženu, kako pada na zemlju. Dodaje da ipak nije siguran je li ranjena.

Na Twitter je objavljen šokantan video na kojem se vidi početak pucnjave i panika ljudi.

Warning: This video contains graphic content.



Victims of the shooting in the Cielo Vista Mall in El Paso, Texas are transported and treated by emergency responders Saturday pic.twitter.com/zYBEVQL494