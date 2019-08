Pucnjava u Filadelfiji: Ranjeno šest policajaca, uhapšen napadač

Najmanje šest policajaca ranjeno je u pucnjavi u Najstaunu u Filadelfiji, saopštili su zvaničnici. Napadač koji se zabarikadirao i pucao na policajce priveden je nakon pet sati.

Policajci su, nakon zbrinjavanja u bolnici, otpušteni na kućno liječenje.

Mahniti pozivi policajaca koji su se odazvali na lice mjesta počeli su u 16. 30 sati prema lokalnom vremenu.

“Službenik traži da pošaljete sve. Specijalne jedinice, duge cijevi”, čuo se pripadnik snaga reda na audio-snimku koji je objavljen na Broadkastifaju, “jedan policajac je upucan.”

Skajfors 10 bio je na mjestu pucnjave kada je nedintifikovana osoba ispalila desetine metaka na policajce.

Službenici policije sklanjali su se iza automobila, blokirali su okolne ulice i opkolili kuće u blizini aktivne pucnjave.

Iz policije je rečeno i da je jedan osumnjičeni u pritvoru i da se nastavlja potraga za drugim. Major Džim Keni apelovao je na državne vlasti da pomognu policajcima oko kontrole oružja, kao i da se ljudima oduzima oružje iz ruku.

“Ova Vlada ne želi da uradi ništa da se oružje ukloni sa ulica, kao i iz ruku kriminalaca”, kazao je major.

