PSG i Di Maria uništili Real, Juve prosuo 2:0 protiv Atletica

U prvom kolu grupe A Lige prvaka sastali su se PSG i Real, a slavili su Parižani s 3:0. Dvostruki strijelac protiv bivšeg kluba bio je Angel Di Maria (14. i 33. minuta), a Thomas Meunier dodao je treći u sudijskoj nadoknadi.

U ranijoj utakmici Club Brugge i Galatasaray odigrali su 0:0.



Bayern je u grupi B ugostio Crvenu Zvezdu i slavio s 3:0. Perišić je asistirao Kingsleyju Comanu za vodstvo u 34. minuti. Mogao je Perišić i do gola, ali pogodio je prečku u 65. minuti.



Ipak, sve do 80. minute Zvezda se držala u igru, a tada je Lewandowski povećao na 2:0. Thomas Müller zabio je konačnih 3:0 u sudijskoj nadoknadi.



U grupi D Atletico Madrid nadoknadio je dva gola minusa protiv Juventusa u Madridu. Cuadrado i Matuidi doveli su u vodstvo Staru damu, a za Colchonerose su zabili Stefan Savić i Hector Herrera u sudijskoj nadoknadi za 2:2.



U istoj grupi Bayer je na svom terenu izgubio od moskovskog Lokomotiva s 1:2.



U Dinamovoj grupi C Manchester City je s 3:0 pobijedio Šahtar.

Rezultati:

GRUPA A

CLUB BRUGGES – GALATASARAY 0:0

PSG – REAL MADRID 3:0 (Di Maria 14, 33, Meunier 90+1)

GRUPA B

OLYMPIACOS – TOTTENHAM 2:2 (Podence 33, Valbuena 64pen//Kane 26pen, Lucas Moura 30)

BAYERN – ZVEZDA 3:0 (Coman 34, Lewandowski 80, Mueller 90+1)

GRUPA C

DINAMO – ATALANTA 4:0 (Leovac 10, Oršić 31, 42, 68)

ŠAHTAR – MANCHESTER CITY 0:3 (Mahrez 24, Gundogan 38, Jesus 76)

GRUPA D

ATLETICO – JUVENTUS 2:2 (Savić 70, Herrera 90//Cuadrado 48, Matuidi 65)

BAYER – LOKOMOTIV MOSKVA 1:2 (Howedes 25ag//Krychowiak 16, Barinov 37)

Autor: Vijesti.ba