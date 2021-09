Prvi intervju Kristijana Šmita za bh. medije: Interes stanovnika BiH mi je važniji od interesa političara

Kristijan Šmit (Christian Schmidt), visoki predstavnik u BiH dao je prvi intervju za jedan bh. medij od dolaska u našu zemlju. Večeras je govorio za BHRT.

Intervju je počeo osvrtom na nedavnu posjetu Beogradu i sastanku sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije.

– Predsjednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, pozvao je visokog predstavnika u BiH na zvaničan razgovor. Za budućnost Bosne i Hercegovine potrebno je razgovarati sa glavnim gradovima u regiji i to je ono što ja radim. Tako da mislim da je važno razgovarati i o pripremi Samita zapadnoevropskih zemalja, koji će se desiti u oktobru. Jako je važno razgovarati o poboljšanju privredne saradnje zemalja Zapadnog Balkana. Sve ovo su bile teme o kojima smo razgovarali – kazao je Šmit.

Nema skrivenih misli o BiH

Na konstataciju novinarke BHRT-a da je kritikovan jer se “stavio na stranu HDZ-a”, Šmit je jasno odgovorio:

– Ja sam impresioniran koliko čitača misli ima u regiji. Te misli o kojima se izvještava u Bosni i Hercegovini, koje su navodno skrivene u mojoj glavi, zapravo uopšte nisu tu. Puno je bolje raditi na rješenju, na izmjenama Izbornog zakona. Koji između ostalog, moraju uključivati borbu protiv izbornih prevara. Osim toga, mora se osigurati da se ispoštuju odluke Suda za ljudska prava u pogledu učešća Ostalih i tako dalje. Ja sam naučio kada se sjedi za stolom i nastoje se pomiriti različiti interesi, da se ne smije ustati i otići od stola zato što se nije postiglo stopostotno rješenje i stopostotni dogovor, već se zapravo mora sjesti i naći zajedničko riešenje, ali to i jeste uloga politike. EU i Međunarodna zajednica vrlo rado će u tome pomoći, međutim, odgovornost za ovo leži kod odabranih predstavnika, različitih stranaka i naroda u BiH.

Ako imam nekih misli na tu temu, možete biti sigurni da ću ih sam izgovorti. Ali, sigurno ću reći i raditi na tome da se poboljša situacija stanovnika, a ne interesi političara u ovoj zemlji. Jer šta reći ako su mladi nezaposleni, nezadovoljni situacijom u zemlji. Treba raditi na tome da se to promjeni, a ja imam utisak da se ovdje često jako puno političke energije troši na neke druge stvari.

Upitan je i koji su ključni problemi u BiH i kako popraviti stanje u našoj zemlji.

– Ono što je najvaženije jeste poboljšanje kvalitete života u ovoj zemlji za njene građane. Da bi se to obezbjedilo moraju se osigurati određeni pravni preduslovi, vladavina prava. To će naravno za neke biti neugodno. Međutim, to je neophodno. Ja ću koristiti sve mogućnosti koje mi stoje na raspolaganju, naravno na umrežavanju sa predstavnicima EU, a mjerilo prema kojem ćemo mjeriti da li se situacija poboljšala ili ne, da će u sljedećim godinama, decenijama, mladi ljudi reći “bolje nam je, naš život ovdje je bolji”. Potrebna je podrška svih ali ima tu još prostora da se razni uključe kako bi radili svi na tome – kazao je Šmit.

Previše su ljudi propatili

Na pitanje da li bi posegnuo za bonskim ovlastima Šmit je kazao i da li bi moglo doći do gašenja OHR-a odnosno kada, visoki predstavnik u BiH je kazao da diskusija o budućnosti BiH nije nova.

– Ona je već zapravo počela sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. I unatoč raznim situacijama u kojima nam se možda učini da to nije tako. Ipak imam puno više vjere u evropsku budućnost i zajedničku budućnost BiH nego što nam se to ponekad čini. Ne postoji neki vremenski plan u tom pogledu, samo postoji zadatak da se dođe do toga da situacija dozvoli i da se traže novi oblici saradnje.

U političkom smislu želim da upozorim da zapravo to ne znači da će međunarodna zajednica da skrene svoj pogled sa BiH i da se prestane nakon toga zanimati za nju, jer ovdje se previše toga dogodilo, previše tu ima historije. Previše su ljudi propatili da bi to moglo. Zadatak ostaje, funkcionalnosti ostaju, samo možda na neki drugi način.

U svakom slučaju ja neću da prolongiram ništa, već da pomognem u uspješnom provođenju. Kao političar uvijek moramo da gledamo na ljude i da vidimo šta ljudi žele. Moja iskustva mi daju zapravo sljedeći utisak, da ljudi iz Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, žele da žive i da se zajedno razvijaju. Moram reći da dobijam razne poruke zahvale iz svih dijelova BiH ne samo iz jednog entiteta a sve te poruke potvrđuju postojanje ove zajedničke čežnje – kazao je na kraju Šmit.

Autor: Avaz.ba