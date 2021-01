Prva rekacija Nurmagomedova i poruka Porijea: Ako se Habib ne vraća imate novog prvaka

Habib Nurmagomedov otišao je i prije meča Konora Mekgregora (Conor McGregor) i Dastina Porijea (Dustin Porije) iz Abu Dabija, gdje je boravio protekle sedmice. Međutim, jasno je da je nije u dobrim odnosima s Ircem i za koga je navijao. Nakon meča, njegova reakcija je stigal na društvenim mrežama.

On je podijelio snimak nokauta i uz ime Porijea stavio oznaku dijamanta, što je i nadimak Amerikanca.

S druge strane Porije je nakon meča bio ushićen. Iznenadio je svijet pobjedom.

– Maks Holovej (Max Holloway) kaže da je najbolji bokser u diviziji. Svaka mu čast, ali pobijedio sam ga dva puta. Mislim da sam dobro boksovao i s Konorom. Ulovio me je par puta u kontri, znali smo koliko je tu opasan. Nekada imam tendenciju da izgubim kontrolu. Želim da povrijedim protivnika, pa ulazim u situacije u kojima sam u nevolji. Znali smo da Konor ima najbolji tajming u diviziji, ali mene jednostavno nije briga za to. Čestitke Konoru, profesionalno se ponio poslije poraza, on je pravi profesionalac. Sada smo 1:1, možda ćemo morati da napravimo treću borbu. Sretan sam ko sam i zadovoljan sam onim što vidim u ogledalu – rekao je Porije.

Na pitanje šta je slijedeće i šta mu treba da postane prvak, bio je jasan.

– Mislim da je ovo bila borba za prvaka. Konor i ja smo najbolji, a ja sam pobijedio. Ako se Habib ne vraća i pojas nema vlasnika, imate novog prvaka – poručio je Dastin.

Autor: Avaz.ba