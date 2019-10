Protivnici zviždali Trampu na bejzbol utakmici, on ih smiješkom pozdravio (VIDEO)

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izviždan je u nedjelju dok je gledao peti susret prvenstva svjetske serije u bejzbolu, koji se igrao u Vašingtonu. Publika je počela zviždati kad se slika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država pojavila na velikom ekranu.

Zviždanje na tribinama je prestalo u trenutku kad su se na ekranu pojavili vojnici, ali su navijači počeli uzvikivati slogan: “Zatvorite ga!”

Riječ je o sloganu s Trampovih predizbornih skupova koji se odnosio na njegovu protukandidatkinju Hilari Klinton (Hillary Clinton) na predsjedničkim izborima 2016.

Zvižduci, ipak, nisu uznemirili američkog predsjednika, koji je smiješkom ispratio situaciju i pozdravio gledaoce.



Donald Tramp na meti je parlamentarne istrage radi njegovog opoziva. Demokratski zastupnici pokušavaju dokazati da je činio pritisak na Kijev ne bi li dobio kompromitirajuće informacije o bivšem američkom potpredsjedniku Džou Bajdenu (Joe Biden), koji je najvjerovatniji kandidat demokrata na predsjedničkim izborima 2020. Tramp je rekao da tako nešto nije učinio.

