Protest u Madridu protiv obaveznog nošenja maski: “Virus ne postoji”

Uz uzvike “Sloboda”, više stotina osoba okupilo se u nedjelju u Madridu kako bi prosvjedovale protiv obveznog nošenja maski i drugih restrikcija uvedenih u cilju borbe protiv koronavirusa.

Ljudi su se nakon poziva preko društvenih mreža okupili na trgu Colon u središtu glavnog grada.



Prosvjednici su nosili transparente na kojima je između ostalog pisalo “Virus ne postoji”, “Maska ubija” i “Ne bojimo se”.



Pilar Martin, 58-godišnja kućanica iz Zaragoze rekla je da je došla prosvjedovati u Madrid jer smatra da države pretjeruju s brojevima zaraženih kako bi suzile građanska prava, prenosi Hina.



“Tjeraju nas da nosimo maske, žele nas zatvoriti. To su same laži”, rekla je.



Brojni prosvjednici nisu nosili maske iako je to u Španjolskoj obavezno.



Nošenje maski je najprije uvedeno početkom svibnja u javnom prijevozu, ali je potom prošireno, u zemlji u kojoj se broj umrlih približava 29.000.



Ti su prosvjedi održani dva dana nakon što je španjolska vlada najavila nove restrikcije, među kojima zatvaranje disko klubova i zabranu pušenja ondje gdje je nemoguće držati razmak od dva metra.

Autor: Hina / Vijesti.ba