Prosinečki podnio ostavku, šta čekaju čelnici Saveza!?

Selektor nogometne A reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki podnio je ostavku nakon današnjeg poraza protiv Armenije.

Saopštio je to na konferenciji za novinare poslije utakmice, nakon koje je BiH izgubila gotovo sve šanse za odlazak na Euro.



– Imali smo neke svoje prilike, mada moram reći da je Armenija zasluženo slavila. Nismo bili na nivou, možda u napadu jesmo, ali to je sve nevažno. Onaj penal je možda trebao biti sviran, ali šta je tu je. To je sve nevažno, jer BiH više nema šanse ići na Euro – kazao je razočarani Prosinečki.



Dodao je da za BiH ostaje Liga nacija i da se preko tog takmičenja pokuša izboriti plasman na Euro.

Hoće li o sličnom potezu konačno razmialiti i čelni ljudi Saveza tek treba vidjeti. Na koncu, Prosinečki je bio njihov odabir.



Podajetimo, selekcija Armenije pobijedila je reprezentaciju Bosne i Hercegovine rezultatom 4:2 u šestom kolu kvalifikacija za Evropsko fudbalsko prvenstvo.



Armenija je pobjedom došla na treće mjesto u grupi “J“ sa devet bodova, a bh. selekcija je na četvrtom sa dva boda manje.



Lider grupe je Italija koja ima maksimalnih 15 bodova iz pet mečeva, a druga je Finska sa 12 bodova. Grčka je peta sa četiri boda, a Lihtenštaj je posljednji u grupi bez osvojenih bodova.

Autor: Vijesti.ba