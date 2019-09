Prosinečki: Dosta smo se mučili, mislili smo da će biti lakše nakon prvog gola

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u Zenici u 5. kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2020. godine Lihtenštajn s 5:0 (1:0).

BiH se ovom, visokom pobjedom s petog mjesta u grupi J probila na 3. mjesto, a negativnu gol-razliku od minus dva gola pretvorila u pozitivnu od tri gola (10:7).



– Dosta smo se mučili s reprezentacijom s kojom smo mislili da će biti puno lakše. Još smo dali i brzi gol i mislili smo da će biti puno lakše. Kasnije smo promašili neke šanse, a Džeko je pogodio prečku – istakao je bh. selektor Robert Prosinečki, koji je dodao kako je ovo bio previsok rezultat kako su igrali.



On je dodao kako je bilo teško igrati protiv “bloka od 10” igrača, ali da mora biti zadovoljan rezultatom od 5:0, koji je, kako kaže, previsok za igru koju su pružili.



Najavio je da će potpuno drugačiji pristup biti u nedjelju u Armeniji, ali da se sada trebaju presabrati te vidjeti da li su svi zdravi i bez povreda završili večerašnji meč.



– Mi se okrećemo utakmici protiv Armenije, koja je večeras bila dobra protiv Italije. Moramo dati sve od sebe da pobijedimo i tu utakmicu – kazao je Prosinečki, koji vjeruje kako bh. tim može puno bolje te da nema pravo na kiks niti nedostatak motiva protiv bilo koje selekcije.



Bez obzira na probleme s protokom lopte te slabiju, ali efikasnu igru svog tima, Prosinečki je istakao kako Lihtenštajn večeras nije mogao ugroziti pobjedu.



– Ja sam i ranije rekao da je BiH favorit za drugo mjesto u grupi. Mislim da se ta ekipa super razvila, u njoj igraju odlični igrači. Mi smo se večeras negdje do 80. minute dobro držali. Naš je cilj da šanse koje smo večeras imali poslije kontranapada u budućnosti realiziramo – kazao je selektor Lihtenštajna Helgi Kolvidsson.



Mada njegov tim u dosadašnjih pet mečeva nije postigao nijedan, a primio je 18 golova, on je najavio kako će dati sve od sebe da u nastavku kvalifikacija nekome „otkinu“ bod(ove).



Večeras je u okviru grupe J Italija slavila na gostovanju kod Armenije rezultatom 3:1, a Finska na svom terenu protiv Grčke s 1:0.



Naredni susret bh. tim igra u nedjelju, 8. septembra u 15 sati u Armeniji. U nedjelju igraju i Finska – Italija te Grčka – Lihtenštajn.



Tabela grupe J nakon 5. kola: Italija 15, Finska 12, BiH 7, Armenija 6, Grčka 4, Lihtenštajn 0 bodova.

Autor: Fena