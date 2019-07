Pronašao psa nakon 9 godina: ‘Bio je štene, ukrali su mi ga…’

ob Smith (39) iz Walesa pronašao je svog izgubljenog psa čak devet godina nakon što je, kao štene, nestao. Bojao se da ga više nikada neće vidjeti.

No, u subotu ujutro dobio je poziv od veterinara udaljenom oko 20 kilometara od njegove kuće. Labrador Buster imao je čip putem kojeg je veterinar pronašao Roba.

‘Mislim da ga je netko ukrao’



Kada je nestao iz vrta Robove majke, Buster je bio star tek nekoliko mjeseci.

-Mislim da ga je netko ukrao. Tražili smo ga tjednima, prošao sam pola grada da ga pronađem – rekao je Rob za Mirror. Bustera je veterinaru odveo muškarac koji je vidio psa da luta ulicama.

-Odmah sam otišao do veterinara. Počeo sam plakati. Bio je to najveći šok u mom životu. Bilo je jako emotivno vidjeti ga ponovno, a on je izgledao kao da mu je drago da me vidi. Odmah se okrenuo na leđa da ga češkam. Ne mogu vjerovati da se vratio – ispričao je Rob. Istaknuo je da mu je jako drago što se nakon devet godina vratio njegov najbolji prijatelj.

Zbog Bustera upoznao suprugu

Rob ima i drugog psa, također crnog labradora, Brunu. Kaže kako su on i Buster već odlični prijatelji.

Dok je tražio Bustera, Rob je upoznao i svoju suprugu Samanthu (33) s kojom sad ima dvije kćeri.

– Nikada ne bih imao ništa od toga da se Buster nije izgubio – rekao je Rob.

Autor: 24sata.hr