(Patria) – U BiH će danas biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 29 stepeni Celzijusa.

Ujutro će biti pretežno vedro uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje sa maglom ili sumaglicom oko rijeka i po kotlinama.

Tokom dana biće oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i znatno toplije nego prethodni dan. Krajem dana biće oblačnije u centralnim predjelima ka istoku.

Puhat će slab do umjeren vjetar južnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od pet do 10, a najviša dnevna od 22 do 27, na sjeveru do 29 stepeni.

