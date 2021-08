Profesorica iz dijaspore odgovorila Dodiku: Mi dolazimo u svoju kuću, koju nam niste Vi stvorili nego ćaća i mater…

Maja Nišević, asistentica na Pravnom fakultetu u Veroni, reagirala je na izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika u kojem je uvrijedio dijasporu.

Političar Nebojša Vukanović je na svom blogu u cijelosti prenio Majino pismo Dodiku.

– “Dragi” Dodik Milorade, članu Predsjednišva Bosne i Hercegovine, pošto ste me jako uvrijedili, da Vam javim:

Bogu hvala jer ne živim sa Vama i tim koji Vam aplaudiraju

1. Pod broj jedan, mi koji smo u inostranstvu ne vraćamo se jer dolazimo u svoju kuću, na koju imamo pravo! Niste mi Vi tu kuću stvorili, nego moj ćaća i mater! A to što smatrate svojom kućom(RS) je stvorio moj pokojni otac i ostali očevi, koji su proveli najljepše godine svog mladog života na prvoj liniji ratišta, a na kome Vi niste bili!

2. Pod broj dva, kad dodjem u tom „iznajmljenom“ autu i ne potrošim sve svoje novce, već jedan svoj dio džeparca („najbolje je domaće“) trošim svoje novce, u zemlji koja nije Vaše privatno vlasništvo i molim Vas da to zapamtite!!!!

3. Pod broj tri, to što Vi nazivate „životom“ je milion svjetlosnih godina, ne iza, već ispod, onoga šta je život u pravom smislu rječi, a pogotovo sa ove strane „grane“!Ne, Vi ne možete da znate i ja Vas razumijem. Ne možete jer niste nikada ni probali da živite mimo granica RS-a. Niste jer Vam je bilo lijepo da sjedite u Vašoj „fotelji“ i uzimate novce! Ne platu, novce, a kroz različite privatne biznise! Da Vam ukratko kažem, ne treba mi ni „pajdo“, ni „buraz“, ni „druže“, da bih normalno živjela, zato što se cijeni moj mozak, kapaciteti i rad, ovdje gdje sam sad, a mimo granica RS-a. Plaćena sam zbog svojih kvaliteta, a u odnosu na taj kako Vi opisujete „najbolji život“ u RS-u, čini se i preplaćena!

4. Pod broj četiri, kad vidim ovaj Vaš govor, mogu ustati, prekrstiti se i reći Bogu hvala jer ne živim sa Vama i tim koji Vam aplaudiraju na govor!!!I njih razumijem jer misle da ste rekli nešto pametno?! Isti ti oko Vas, Vama aplaudiraju jer će imati koristi od Vas ili Vašeg „pajde“, odnonsno „na mufte“, a bez kvlaifikacija sjesti u „fotelje“. Rekla bih samo da je to trenutni interes jer napredka za budućnost, neće imati. Zašto?! Zato što sve ima vijek trajanja,tako i Vaša politika! Pitam se šta će generacije ljudi raditi, kad Vi završite svoju političku karijeru?! A završićete je, za Boga niste kornjača da živite 200 godina?! Zanima me, da li će se nastaviti trend smješkanja u lice jer si „buraz“ „pajdo“ i „druže“?! Uglavnom, onesposobljavanje svijesti traje u RSu, zadnjih 30 godina!!!! „Kralju“ sa „glasom slavuja“ koji pjevate krajiške pjesme, pod šatrom, hvala Vam na tome!!!Pokazali ste nam kako se od naroda pravi jedna velika OVCA! Zato, možete i u stručnu literaturu ući i za to zaslužujete aplauz. Dali ste sebi za pravo, da sa ovim govorom „pljunete“ na sve nas, od kojih ste tržili podršku za svake svoje izbore, u dijaspori!

Zar Vas nije sramota što ste nas tako hladnokrvno ponizili

Na nas koji treba sa ponosom, mimo granica te države, da kažemo da smo rođeni gdje jesmo, a Vi nas ismijavate! „Kralju“ zar Vas nije sramota što ste nas tako hladnokrvno ponizili i „pljunuli“, samo da bi dobili jedan dobar aplauz, od mase „pajdi“, „buraza“ i „druže“, na okupu na Kozari?!

5. Pod broj pet, ne zamjerim Vam što ste ovo izgovorili. Ko zna sta ste htjeli da kažete?! Ionako, nikad se ni ne zna šta želite da poručite?! Vjerovatno da nas treba biti od Vas sramota jer ne želimo da Vam vjerujemo?! Ili, možda, da ubijedite masu na Kozari, da im je dobro i da Vas dalje podržavaju?! Ako Vam odu,ko ce da Vas sluša i slijepo prati?! Svakako, ostaje „kralju“ da se vidi šta će se zbiti…Bog sami zna gdje će narod u RSu stići sa politikom „buraz za buraza“, „pajdo za pajdu“?!

Ali zapamtite, mi koji smo trenutno u inostranstvu, nismo otišli jer od svoje kuće nikad nismo „otišli“ zato što je to naša kuća (molim Vas to zapamtite), ako ništa drugo mladji smo od Vas, pa bar 30 godina. Ukratko, imamo veliku šansu da Vas nadživimo i prepričavamo potomcima ovu Vašu gnusnu izjavu!!!!

Do tada da Vam poručim: SVOJOJ KUĆI ĆU DA DOLAZIM, TROŠIM SVOJE NOVCE KAKO JA ŽELIM I POKAZUJEM VAMA I TIM OKO VAS, KOJI SMATRAJU DA STE UPRAVU, DA JESAM MOĆNA!!! MOĆNA SAM, ZATO ŠTO SAM SE RIJEŠILA STRADALNOG BAHAĆENJA U KOME NE PAZITE DA LI VRIJEDJATE SVOJ NAROD, a pri tome uništavate i te (čak) koji Vam aplaudiraju – napisala je Nišević u pismu Dodiku.

Autor: Avaz.ba