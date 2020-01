Prodavačica koja je nokautirala policajku Alisu: Morala sam da je udarim, hranim devet usta

Nisam željela problem, htjela sam da se pomjerim, ali, eto, desilo se, ovim riječima je Sadija Durmisi započela svoju ispovijest nakon izlaska iz pritvora.

-Policajka me jurila, čupala, a sve to gledalo je moje bolesno dijete. Lupila sam je, nisam mogla više da trpim. Od prodaje na pijaci hranim devet usta, izdržavam cijelu porodicu. Policajka se postavila prema meni kao da sam najveći kriminalac, pa nisam ubila nekog da se tako ponaša. Udarala me je, čupala i vukla pred sinom. Pao mi je mrak na oči i lupila sam je – rekla je Sadija.

Podsjetimo, Sadija Durmisi (37) se našla u centru pažnje javnosti nakon što je poslije kraće rasprave i otimanja kofera, u kojem je bila roba, u nedjelju je udarila komunalnu policajku Alisu M. pored pijace na Vidikovcu. Policajka je završila u bolnici, a prodavačica je uhapšena zbog napada na službeno lice.

