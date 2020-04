Prodaja automobila u martu pala za 55 posto u Evropi

Radi se o padu gorem čak i od onog u vrijeme globalne finansijske krize 2008. i 2009. godine

Evropska prodaja automobila snažno je pala prošlog mjeseca uslijed strogih mjera zatvaranja koje su uvedene u većini zemalja kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, zbog čega zastupništva nisu radila barem polovinu marta i smanjila se potrošnja, prenosi Anadolu Agency (AA).

Evropsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) saopštilo je u petak da je “zabilježen dramatičan pad“ registrovanih novih automobila na 567.308 jedinica, odnosno 55 posto.

Radi se o padu gorem čak i od onog u vrijeme globalne finansijske krize 2008. i 2009. godine, koji je pokrenuo šestogodišnji pad u kupovini novih automobila. Najveći gubici tokom te finansijske krize dogodili su se u januaru 2009. godine, kada je prodaja pala za 27 posto.

Za vrijeme krize izazvane pandemijom koronavirusa , evropski potrošači suočavaju se s ekonomskom neizvjesnošću zbog preopterećenja javnog zdravstva, dramatičan pad nacionalnog bogatstva, industrijske proizvodnje i trgovine u segmentima koji se smatraju neesencijalnim. Sve to je imalo efekat na zaposlenost i plate, iako se u većini zemalja aktiviraju programi kratkotrajne pomoći nezaposlenima.

Obustave proizvodnje u autoindustriji zahvatile su 1,1 milion radnih mjesta i smanjile proizvodnju za najmanje 1,2 miliona vozila do kraja prošlog mjeseca, govore podaci ACEA-e.

Italija, prva zemlja koja je pogođena pogođena pandemijom koronavirusa u Evropi, pretrpjela je najgori pad od čak 85 posto, sa samo 28.326 registrovanih novih automobila u martu. Potražnja je opala i u Francuskoj za 72 posto, Španiji za 69, pa čak i Njemačkoj, koja je dugo oklijevala sa uvođenjem restriktivnih mjera, za 38.

Tokom prvog tromjesečja ove godine registracija novih putničkih automobila smanjena je za jednu četvrtinu, zaključili su iz ACEA.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 145.500 ljudi, a potvrđeno je preko 2.155.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 185 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta “Johns Hopkins“. Do sada se oporavilo više od 545.000 ljudi.