Procurilo pismo koje je Trump poslao Erdoganu: Nemoj biti budala

Američki predsjednik Donald Trump napisao je neobično pismo turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu kojim ga je nimalo diplomatski upozorio da ne bude “grubijan” i “budala”, potvrdio je izvor iz Bijele kuće.

Pismo je procurilo u američke medije, a nedugo potom dobilo i potvrdu autentičnosti iz Bijele kuće. Upućeno je 9. oktobra, dana kada su turske snage pokrenule ofanzivu protiv Kurda na sjeveru Sirije, prenosi Hina.

Dragi gospodine predsjedniče”, započeo je Trump.

“Hajde da razradimo dobar sporazum. Ne želite da budete odgovorni za pokolj hiljada ljudi, ne želite da budete odgovorni za uništenje turske ekonomije, što ću ja učiniti” ako to bude potrebno, nastavio je.

Zatim je spomenuo ekonomske sankcije koje je Amerika nametnula Turskoj kako bi obezbijedila oslobođenje američkog pastora zatvorenog u Turskoj. “To je samo mali dio onoga što bismo moglo biti”, poručio je američki predsjednik.

“Naporno sam radio kako bih riješio neke od vaših problema. Nemojte iznevjeriti svijet. Možete sklopiti odličan dogovor”, pisao je dalje Trump i naznačio da je zapovjednik kurdskih snaga spreman na pregovore i ustupke.

Istorija će biti dobra prema vama ako ovo učinite ispravno i ljudski, poručio je Trump turskom predsjedniku.

“Ali ako se ne dogode dobre stvari, zauvijek ću vas gledati kao đavola. Ne budite opasan momak. Ne budite budala”, napisao je Trump na kraju.

Tursku invaziju na sjevernu Siriju omogućila je Trumpovo naređenje američkim snagama da se povuku iz tog područja.

