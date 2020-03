Prnjavor: Od 8 osoba koji su bili u kontaktu sa zaraženim, 7 pronašla policija

Na području opštine Prnjavor osam osoba bilo je u direktnom kontaktu sa osobama zaraženim virusom korona, od kojih se samo jedna dobrovoljno javila nadležnim službama, dok su ostalih sedam pronašle nadležne službe uz asistenciju policije, rekao je načelnik opštine Darko Tomaš.



On je nakon sinoćnjeg zasjedanja opštinskog Štaba za vanredne situacije na konferenciji za novinare rekao da je ovo primjer neodgovornog ponašanja pojedinaca koji su još u petak, 13. marta, u Prnjavor došli iz zemlje sa visokim rizikom.



U razmaku od 12 časova između dvije sjednice Štaba naglo je porastao broj osoba pod zdravstvenim nadzorom sa 168 na više od 360. Lica sa utvrđenim oboljenjem za sada nema.



Na osnovu preporuke Vlade Republike Srpske da lokalne zajednice usvoje mjere kakve su uvedene u Banjaluci, i u Prnjavoru je do 23. marta zabranjen rad svim ugostiteljskim objektima, zanatsko-uslužnim radnjama, osim taksi službi, svim trgovinama osim radnji za prodaju prehrambenih proizvoda i roba široke potrošnje.



Svi subjekti kojima je dozvoljen dalji rad dužni su da obezbijede boravak ograničenog broja ljudi u zatvorenom prostoru.



Kontrolnim organima je striktno naloženo da se za nepoštovanje mjera izriču kazne u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva u slučaju zaraznih bolesti i krivičnim zakonom.



Poslodavcima je preporučeno da proces rada organizuju sa minimalnim brojem izvršilaca na licu mjesta, uz mjere pojačane dezinfekcije.



Starim licima i hroničnim bolesnicima preporučeno je da smanje kretanje i ostanu kod kuće kako se ne bi izlagali riziku i opasnosti.



Opštinska uprava, javna preduzeća i ustanove ograničiće broj ulazaka u objekte, a građanima je upućen apel da u ove institucije ne dolaze bez prijeke potrebe.



Apoteke i poljoprivredne apoteke mogu raditi.



Tomaš, koji je i komandant Štaba za vanredne situacije, rekao je da je cilj uvođenja ovih mjera da se smanji broj socijalnih kontakata, a samim tim prenosa i širenja virusa.



On je istakao da kada je riječ o dragstorima koji su otvoreni do 22.00 časa lokalne zajednice nemaju nadležnost nad njihovim radom.



“I ovom prilikom pozivamo nadležno ministarstvo da i ovim objektima smanji radno vrijeme i ograniči ga kao i drugim trgovinskim radnjama” , rekao je Tomaš.



On je dodao da rad pojedinih proizvodnih preduzeća sa većim brojem radnika nije obustavljen jer u njima radi domicilno stanovništvo.



“Na sve njih apelujemo da ukoliko su imali kontakt sa bilo kim ko je došao iz inostranstva da se jave nadležnim službama”, napomenuo je Tomaš.



Na području opštine Prnjavor sinoć je u skladu sa naredbom Štaba za vanredne situacije počelo pranje i dezinfekcija javnih površina i objekata. Proces dezinfekcije obavlja preduzeće “Sanitarac” iz Vlasenice, a pranje ulica Teritorijalna vatrogasna jedinica Prnjavor.

