Prijateljski meč: Roma nakon penala savladala Real Madrid

Roma i Real Madrid su večeras na Olimpicu odigrali prijateljski susret, koji je morao biti odlučen nakon izvođenja jedanaesteraca, pošto je regularnih 90 minuta završeno rezultatom 2:2.

Gledali smo jako lijepu fudbalsku predstavu, a ova četiri gola smo vidjeli u prvom poluvremenu, u kojem su svi mogli uživati.



Real je poveo preko Marcela, ali je Vučicu u igru vratio Perotti svojim golom u 34. minuti.



Samo pet minuta poslije, Casemiro vraća Real u vodstvo, a zatim na scenu stupa Edin Džeko.



Dijamant je u 40. minuti dobio sjajan dubinski pas od Cengiza Undera, raspalio je po lopti i “poderao” mrežu Kraljeva za 2:2.



U drugom dijelu nešto slabija predstava, a teren je u 76. minuti napustio Dijamant, koji je večeras nosio kapitensku traku.



Tada je pozdravljen velikim ovacijama, a i on je istom mjerom odgovorio navijačima. Mnogi su odmah to povezali s oproštajem od Rome, pošto se Dijamant već dugo povezuje s Interom.



Ostaje da vidimo da li je to bio slučaj ili ćemo Edina i naredne sezone gledati u bordo dresu…



Na kraju je uslijedilo izvođenje penala. Prvi je siguran bio Kolarov za vodstvo Rome, da bi uzvratio Kroos za 1:1. Zatim je pogodio Under, a nakon toga je precizan bio i Isco.



U trećoj seriji je za Romu pogodio Antonucci, a za Real Bale. Zatim su sigurni bili i Cristante i Modrić.



Spinazzola je pogodio u petoj seriji za 5:4, a Marcelo je promašio penal za Madriđane.



Tako je Roma stigla do pobjede.

Autor: SCsport.ba