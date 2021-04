Pričvrstili kameru na vuka, iznenadilo ih ono što je snimila

Misija projekta Voyageurs Wolf bolje je razumjeti ponašanje vukova u Nacionalnom parku Voyageurs u Minnesoti. Pričvršćivanjem ovratnika s kamerom na jednog od vukova iz parka nastale su dosad neviđene snimke iz životinjske perspektive.

Kamera je 14 sati na početku svakog sata snimala po 30 sekundi, što znači da su istraživači dobili ukupno sedam minuta videozapisa, no i taj mali uzorak puno ih je naučio o ponašanju vukova, prenosi Mashable.

Najveće otkriće bilo je da i vuk samotnjak može loviti ribu. Samo u tih sedam minuta vuk je pojeo tri ribe koje je sam ulovio na istom mjestu u rijeci Ash pa su istraživači zaključili da ih je ubio više nego što je to dokumentirano.

Do sada je snimljen samo jedan čopor vukova koji je lovio ribe na istom mjestu, no sad je jasno kako i drugi vukovi, čak i kad su sami, to rade.

Autor: Index.hr