Preokret u životu čovjeka koji devet godina živi u pećini kod Zenice

Zenički Robinson Crusoe, kako mnogi zovu Žarka Hrnjića (63), koji već devet godina živi u špilji nekoliko kilometara od grada, najavio je povratak u civilizaciju. Rekao je to kada su ga željeli pitati kako provodi praznike. Kaže da će za dvije godine steći uvjete za njemačku penziju, jer je tamo radio kao zaštitar, ali i BiH penziju, nakon čega planira kupiti stan, piše Dnevni avaz.

– U naredne dvije godine razmišljat ću što i gdje dalje krenuti u život. Još nisam odlučio da li ostati u svojoj Zenici ili otići u Njemačku. Kada imate novac, onda znate što ćete i kako ćete – rekao je Žarko.

Ne krije da nestrpljivo čeka povratak u život kakav je oduvijek i priželjkivao, istovremeno ne žaleći ni sata provedenog u improviziranim spiljama, u zeničkom kamenolomu, gdje živi otkako je deportiran iz Njemačke. Netačno je, tvrdi, da su mu ponudili smještaj.

– To je balada zaklanim ovcama. Samo su mi nudili smještaj 19 kilometara od Zenice i jedan obrok, zato sam to odbio. Ljepše mi je ovdje. Živim u dvije špilje, ovisno o godišnjem dobu – priča nam Hrnjić.

Novu godinu dočekao je uz vatru, roštilj i, kako kaže, ponešto “ljutog da ga zagrije”. Posjete ga i prijatelji.

– S vremena na vrijeme dođu prijatelji u posjetu, neki samo iz automobila zatrube, ali i to mi je, vjerujte, dovoljno. Dođe mi i sin jedinac, koji živi i radi u Busovači – govori Žarko.

Iako ga ljudi posjećuju, najbolji prijatelj su mu, kaže, njegovi psi. Bez njih ne može zamisliti život. Ne krije da mu imponira što je prozvan zeničkim Robinson Crusoeom.

– To je odlično, on je bio kapetan broda. Cijela posada je poginula, on je ostao živ – kroz smijeh govori Hrnjić.

U novoj 2019. godini smatra da neće biti ništa dobro ni novo, a kako nema ni TV, s obzirom na to da ga, kaže, politika ne zanima, strpljivo će nastaviti odbrojavati dane kada će spakirati svoje stvari i krenuti u civilizaciju.

Žarko tokom debelih minusa koji vladaju u ovom zimskom periodu ne loži vatru u pećini i, kako kaže, nikad nije bio bolestan niti je posjetio liječnika.

– Bolest, liječnik, lijekovi, bolnica, šta vam je to? – našalio se Žarko.

Autor: Avaz