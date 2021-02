Preminuo zagrebački gradonačelnik Milan Bandić

Preminuo je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u 66. godini života nakon srčanog udara.

Bandiću je pozlilo kasno navečer te ga je Hitna prevezla u bolnicu Sveti Duh. Pokušali su ga reanimirati, ali bezuspješno.



Vijest su potvrdili iz Grada Zagreba.



“U dubokoj tuzi obavještavamo sugrađanke i sugrađane, suradnike, prijatelje, zagrebačku i hrvatsku javnost da je iznenada, danas, 28. veljače u 66. godini života od posljedica srčanog udara preminuo gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić.



Živio je za svoj grad, za Zagrepčanke i Zagrepčane koji su mu u svemu što je radio bili na prvom mjestu, za posao koji je s ljubavlju i energijom, unoseći cijeloga sebe – bez ostatka, obavljao 21 godinu. O detaljima, terminu pogreba, održavanju komemorativnog skupa, kao i ostalim informacijama vezanim uz ovu tužnu vijest, javnost ćemo obavijestiti naknadno.



Počivao u miru”, napisali su iz Grada.



Vladao Zagrebom 20 godina



Milan Bandić rođen je 22. studenog 1955. u Grudama u BiH. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.



Godine 2000. upisao poslijediplomski studij na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.



Od 1980. do 1983. bio je zaposlen u tvornici Ledo, od 1983. do 1990. na Općini Pešćenica.



Politička karijera:



– od 1995. do 2000. vijećnik u Skupštini Grada Zagreba, od 2000. zastupnik u Zastupničkom domu hrvatskog Sabora, potpredsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost;



– 2000. u trećem mandatu izabran je za vijećnika Skupštine Grada Zagreba;



– 31.svibnja 2000. na sjednici Skupštine Grada Zagreba izabran za gradonačelnika Grada Zagreba;



– 2. lipnja 2000. stupa na dužnost gradonačelnika;



– 20. lipnja 2001. godine ponovo je izabran za gradonačelnika Grada Zagreba;



– 4. travnja 2002. na sjednici Skupštine Grada Zagreba izabran je za zamjenika gradonačelnice Grada Zagreba;



– 14. lipnja 2005. na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba po treći put izabran je za gradonačelnika Grada Zagreba;



– 31. svibnja 2009. na neposrednim izborima, izabran je po četvrti put za gradonačelnika Grada Zagreba;



Na neposrednim izborima (drugi krug) 2. lipnja 2013. kao neovisni kandidat (kandidat grupe birača), po peti puta izabran je za gradonačelnika Zagreba, a njegova lista, pojedinačno gledajući, osvojila je najviše mandata u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.



Na neposrednim izborima (drugi krug) kao kandidat stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti, 4. lipnja 2017. po šesti puta izabran je za gradonačelnika Zagreba, a Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti , osvojila je najveći broj mandata u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

