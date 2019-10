Preminuo Dragan Vrankić, bivši ministar finansija

Dragan Vrankić, bosanskohercegovački političar i istaknuti član Hrvatske demokratske zajednice umro je u nedjelju u dobi od 64 godine nakon duge i teške bolesti.

Dragan Vrankić rođen je 1955. godine u Trebižatu, Čapljina. Osnovnu školu i gimnaziju završio u rodnom mjestu, a zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku.



Radio je u Energoinvestu na komercijalnim poslovima te u organima uprave, kao pročelnik Odjela za privredu te kao zamjenik načelnika za financijske i ekonomske poslove u Općini Čapljina.



Funkciju zamjenika ministra financija u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije vršio je u dva mandata. U dva mandata također je izabran za zastupnika u Parlamentu Federacije BiH. Između 2003. do 2006. vršio je funkciju ministra financija i zamjenika predsjednika Vlade Federacije BiH, a od 2007. do 2010. ministra financija i trezora BiH.



U razdoblju od 2010. do 2014. bio je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.



Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH ga je, 28.10.2015., a Dom naroda 10.11.2015. imenovao za generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, što je bila i posljednja funkcija koju je obnašao.

Autor: Fena