Preko COVAX-a stiže 81.600 doza vakcina u aprilu, još 100 hiljada do kraja juna

Predstavnici nadležnih državnih i entitetskih institucija BiH održali su danas sastanak u Sarajevu kako bi razgovarali o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u zemlji te su donijeli odluku da za sada neće biti uveden obavezan PCR test na karonavirus za ulazak u državu.

Kako je nakon sastanka novinarima kazala ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević, razgovarano je o pooštravanju mjera ulaska stranaca u BiH, ali je i zaključeno da za uvođenje PCR testa i ograničavanja ulaska nema potrebe budući da se, kako kaže, državljani BiH ne mogu ograničiti da uđu u svoju zemlju.



Napominje da bi za kontroliranje kretanja osoba koje uđu u BiH trebalo osigurati značajne inspekcijske kapacitete, a u isto vrijeme trenutne postojeće mjere u BiH se ne poštuju na svakom dijelu zemlje iako je obaveza građana BiH da to čine, ali i onih koji dolaze u BiH.



– Tokom predstojećih praznika treba raditi na osiguranju poštovanja postojećih mjera jer zašto uvoditi nove mjere ako se postojeće ne poštuju. Pozivam građane da ih poštuju jer svaka od njih ima za cilj da se zaustavi širenje virusa koji je sada izmakao kontroli – dodala je.



Na sastanku je, kaže, razgovarano i o nabavci vakcina te je potvrdila da sljedeća isporuka treba stići 22. ili 23. aprila i to 81.600 doza vakcine AstraZeneca, ali je ministrica napomenula da se ti datumi isporuke mogu mijenjati.



Podvukla je da je proradio COVAX mehanizam i u BiH počinju stizati određene količine vakcina koje mogu utrošiti zdravstvene institucije.



Također, do kraja juna u BiH bi trebalo stići i 162.000 doza vakcine Pfizer iako se ne zna da li će sve doze stići odjednom ili će biti sukcesivno dostavljane u BiH, jer Gudeljević kaže da ne dobiju mnogo ranije takve podatke budući da sve ovisi od raspoloživosti vakcina.



Najavila je i da bi u drugom kvartalu ove godine trebale stići vakcine naručene putem mehanizma Evropske unije za koje je uplaćeno 13,7 miliona eura kroz potpisani sporazum.



– Od toga će 85 posto novca biti iskorišteno za vakcine, a ostalih 15 posto za prateću medicinsku opremu i prije svega za jačanje sistema hladnog lanca i ostale troškova koji se pojave – pojasnila je.



Napominje da su u toku pregovori s Austrijom, koja je uime EU zadužena za zemlje zapadnog Balkana, te se očekuje 120.000 doza vakcina i to najvjerovatnije Pfizer proizvođača. Detalji o tome će biti poznati kada u BiH dođe nacrt sporazuma na potpisivanje.



Ministrica kaže i da BiH radi na ugovoru s Poljskom u okviru EU fonda putem čega bi trebalo biti osigurano 380.000 doza vakcine AstraZenece.



Na današnjem sastanku je razgovarano i o aktiviranju Koordinacijskog tijela za pitanja pandemije na nivou BiH koje je prošle godine prekinulo s radom najčešće jer nije imalo kvorum.



Također došlo je do izmjena nekih članova tog tijela te će Ministarstvo sigurnosti BiH uputiti Vijeću ministara novu odluku o potvrđivanju članova tog tijela nakon čega bi ono trebalo početi s radom.



Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je da su razgovarali o nekoliko tema u vezi daljnjih aktivnosti, kao što su nabavka vakcina te kako u budućnosti provoditi vakcinaciju građana u BiH.



Poručio je građanima da tokom narednih praznika poštuju mjere kako bi u što većoj mjeri ograničili širenje virusa.



– Dobili smo određene zadatke koje ćemo u narednom periodu realizirati i želim pohvaliti odličnu saradnju s Ministarstvom civilnih poslova BiH i Federalnim ministarstvom zdravstva. Nastavit ćemo da radimo u korist svih naših građana – istakao je.



Šef Odjela za zdravstvo i druge usluge Brčko Distrikta Sead Šadić istakao je da je u tom distriktu danas otpočela vakcinacija zdravstvenih radnika.



– Imamo sve raspoložive ljudske i materijalne resurse, kao i opremu za realizaciju plana vakcinacije – naglasio je.



Putem Ujedinjenih nacija osmišljen je i pokrenut program COVAX mehanizam u koji se uključila i Bosna i Hercegovina i ravnopravno, kao i ostale zemlje, uplatila komercijalnu cijenu. Naručeno je 1.232.000 doza vakcina i za njih je unaprijed plaćeno 13 miliona dolara.

