Prekinuta putna komunikacija prema Arnautima, voda u Vardištu i Travničkoj došla do kuća

Usljed obilnih padavina, koje su uzrokovale povećanje vodostaja rijeka i njenih pritoka, potpuno je blokiran put Zenica – Arnauti, u mjestu Kamenolom.

Mještani zatečeni

Ekipa “Dnevnog avaza” od policijskih službenika MUP-a ZDK, koji se nalaze na terenu, saznaje da je usljed izlijevanja Babine rijeke došlo do plavljenja saobraćajnice, zbog čega se saobraćaj ne može odvijati ovom dionicom.

– Saobraćaj se može odvijati jedino preko Peševića, ovuda nikako – govore policijski službenici.

Brojni mještani Babinskog sliva, koji su krenuli svojim kućama, tako su ostali zatečeni prizorom koji ih je zadesio na ovom lokalnom putu.

Ništa bolja situacija nije ni u zeničkim naseljima Travnička i Vardište, a zabrinuti mještani posmatraju nadošlu Kočevu. Svi oni ogorčeni su što im do sada niko nije došao pomoći.

Prema riječima Azre Zukić, uporno zovu nadležne, međutim, niko im ne odgovara na pozive.

– Već mi je poplavilo garažu, zvala sam dok se ovo moglo izbjeći, da su nadležni odmah reagirali. Nažalost, prepušteni smo sami sebi – govori Zukić.

I Dejana Drapić je ogorčena što im nadležni govore da imaju prioritete, iako njima voda već prijeti da uđe u kuće.

– Pred nama je basana i neizvjesna noć. Ljudima je već voda došla do kuća, poplavilo im je dvorišta i garaže. Užas – govori Drapić.

Senadi Čajdrić voda već ulazi u dvorište i prijeti da poplavi dvije garaže. Zatekli smo je kako sa balkona bespomoćno gleda kako joj prijeti Kočeva.

Bez sluha

– Ovo je sramota. Ni od martovskih poplava ljudima još nikad nisu isplaćene štete, sada će pretrpjeti nove. Ovo se moglo riješiti i spriječiti da je bilo volje i sluha za nas – govori ona.

Podsjetimo, usljed padavina došlo je do povećanja svih vodostaja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ništa od obećane podzide

Faik Šehić, predsjednik Mjesne zajednice Travnička, ogorčen je što su im i u martu obećali pomoći, međutim, sve je ostalo samo mrtvo slovo na papiru.

– Obećali su nam uraditi podzidu, dužine 100 metara, međutim, sve su to bila samo pusta obećanja. Da su ispunili to, do ovoga danas ne bi došlo – kaže Šehić.

Autor: Avaz