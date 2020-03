Prehodao 500 metara po konopcu iznad aktivnog vulkana (VIDEO)

asaya je jedan od samo osam vulkana na svijetu koji ima aktivno “jezero” tekućine temperature od nevjerovatnih 1100 stepeni Celzijusa

Nik Wallenda prehodao je više od 500 metara iznad aktivnog vulkana Masaya u Nikaragvi, a taj spektakl uživo je prenosila televizija u srijedu navečer.

Wallenda, 41-godišnji pogledao je smrti u oči hodajući iznad “jezera lave”.

Masaya je jedan od samo osam vulkana na svijetu koji ima aktivno “jezero” tekućine temperature od nevjerovatnih 1100 stepeni Celzijusa.

Sve vrijeme prelaska bio je zavezan sigurnosnim pojasem, a njegovo kretanje pratile su posebne termalne kamere.

Njegovo kretanje otežavao je smrad toksičnog sumpora koji emituje lava, a izaziva vrtoglavicu, peče oči i pluća.

Ipak, kako kaže Wallenda, isplatilo se.

“Pogled je bio fantastičan, hvala bogu. Ne znam kako neko može ne cijeniti boga, nevjerovatan je”, kazao je Wallenda.

Da bi stigao do pola puta trebalo mu je oko 16 minuta.

