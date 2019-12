Predsjedništvo BiH danas sa vrhom Slovenije: Usaglašeni stavovi?

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine otputovali su u Sloveniju. Danas će se zvanično sastati s državnim vrhom ove zemlje.

Za razliku od drugih zemalja regiona, sa Slovenijom nemamo velikih političkih nesporazuma. Ali, kako to obično biva, prave bitke biju građani.



Najveći spor traje već petnaest godina i tiče se stare devizne štednje. Da Slovenija nema namjeru isplatiti stare dugove potvrdila je posljednja odluka Evropskog suda u Strazburu. Tužba je odbijena jer se bh. štediše nisu prvo obratile slovenskim sudovima, prenosi FTV.



– To je moć jedne države, odluka Slovenije da štedišama iz BiH ne vrati štednju, da im otme imovinu. Radi se oko 30 miliona eura – navodi Amila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH.



Nadaju se pomoći članova Predsjedništva BiH. No, tema sa državnim vrhom Slovenije, bh. trojcu svakako neće nedostajati. Redovno posvađane, mogao bi ih ujediniti cilj da Slovenija prizna status nacionalnih manjina stanovnicima koji dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije. Među njima su i Bošnjaci i Hrvati i Srbi.



– Ako i po čemu treba da se slože i da zajednički nastupe da se to pitanje riješi, to su članovi Predsjedništva koji, navodno, i predstavljaju te tri etničke zajednice. To su greške koje je sistemski pravila slovenska vlast i iskreno se nadam da će nešto naučiti iz pitanja deviznih štediša, iz pitanja izbrisanih – kaže Zijad Bećirović, direktor IFIMES-a iz Ljubljane.

Slovenija je jedna od zemalja koja bi BiH mogla pomoći da napreduje na evropskom putu, te je ova posjeta – kažu iz slovenske ambasade u našoj zemlji, važan poticaj za dalje odnose na političkom i ekonomskom nivou.



– Aktivno zagovaramo približavanje BiH evroatlantskim integracijama, osobito njenu evropsku perspektivu jer želimo njen svestrani napredak, da je BiH stabilna, sigurna, privredno perspektivna država i da njeni građani u njoj vide i grade svoju budućnost – navode iz Ambasada Slovenije u BiH.



Jedna od tema svakako će biti i provedba reformi na unutrašnjem planu, jer od njih direktno zavisi i evropska perspektiva.

– Ne sumnjam u dobre namjere Slovenije, posebno po pitanju pomoći BiH da uđe u EU. Međutim, ne može nam Slovenija pomoći kad mi ne ispunjavamo svoje zadatke – smatra politička analitičarka Ivana Marić.



Evo i ekonomskih pokazatelja. Iz Slovenije smo uvezli robu u vrijednosti višoj od milijardu maraka, što je primjetan rast u odnosu na prošlu godinu. Ukupan obim razmjene dvije zemlje ove godine iznosio je nešto više od dvije milijarde maraka, prenosi FTV.