Predloženi proračun je usmjeren na ekonomsku i socijalnu stabilizaciju FBiH

Dopremijerka i ministrica financija Federacije BiH Jelka Milićević pozvala je zastupnike i izaslanike u oba doma entitetskog parlamenta da podrže Prijedlog proračuna FBiH za 2021. godinu i tako omoguće provedbu aktivnih mjera Vlade u predstojećem razdoblju.

-Proračun za 2021. godinu je rađen u specifičnim uvjetima. Ova 2020. godina je bila godina u kojoj su se usporavale ekonomske aktivnosti, kada su zatvarane ekonomije Europe pa i svijeta, godina kada padaju prihodi i kada su povećani zahtjevi za opremanje zdravstvenih ustanova, za saniranje posljedica pandemije, za socijalno zbrinjavanje određenih kategorija stanovništva. To je nešto što se nastavlja i u 2021. godini i u tim uvjetima Vlada je predložila okvir proračuna u iznosu 5.481.251.699 KM. Taj okvir treba osigurati financijsku stabilnost i nastavak mjera vlade na oporavku i stabilizaciji gospodarstva – ističe u razgovoru za Fenu ministrica Milićević.



Vlada je planirala prihode približno ovogodišnjim, što znači da su 15 posto niži od prihoda u 2019. godini kada su prihodi doživjeli vrhunac. Istodobno, javlja se potreba za definiranjem Vladinih politika na saniranju posljedica pandemije.



-Ove godine je prepoznatljiv opredijeljenost Vlade da značajnije podupre niže razine vlasti i da doprinos stabiliziranju njihovih proračuna. Vlade županija trebale bi imati direktnu potporu od Vlade FBiH u iznosu od 200 milijuna KM. Općine, pak, u dva dijela, direktno njihovim proračunima 10 milijuna i drugi kroz kapitalne investicije 20 milijuna maraka. Vlada nastavlja i svoju aktivnu politiku prema mladima, njihovom dodatnom zapošljavanju. Planiran je direktni grant za aktivne mjere zapošljavanja i samozapošljavanja. Definirana je i potpora kroz posebnu kreditnu liniju za start up za mala i srednja poduzeća u iznosu od 50 milijuna KM, kao i politika Vlade za lakše rješavanje stambenih pitanja mladih kroz udruživanje sredstava Vlade u iznosu od 25 milijuna KM s kreditnim sredstvima Union banke – navodi Milićević.



U predloženom proračunu su predviđena i sredstva za Stabilizacijski fond i njegova visina je 150 milijuna KM.



-Dakle, sva politika Vlade i kroz ovaj proračun je okrenuta očuvanju kapaciteta, zadržavanju i eventualnom povećanju broja uposlenih. Na takav način mi planiramo ostvariti rast bruto društvenog proizvoda u 2021. godini od 2,5 do 3 posto. Ovakvim aktivnim mjerama možemo dati tome svoj doprinos i vjerujem da se kroz naš prijedlog proračuna prepoznaje opredijeljenost Vlade da pomogne one koji pune proračun. Za sve to aktivno pregovaramo izvore financiranja. Ti izvori od redovitih prihoda su trenutno nedostatni i njih moramo tražiti od EU i njihovih fondova, Međunarodnog monetarnog fonda i drugih međunarodnih financijskih institucija. MMF zauzvrat traži restrukturiranja, reformske procese i to je nešto što je u ovom trenutku sastavni dio proračuna i oko čega se i Vlada i Parlament moraju odrediti. To nije lako, ali je nužno, jer samo na takav način možemo napraviti iskorak i osigurati da nam mladi ljudi ostaju u BiH, rade i razvijaju poslove u svojoj zemlji – dodaje Milićević.



Kako ističe, predviđanja su da bi BiH do 2050. godine mogla postati zemlja staraca, a Vlada želi opovrgnuti to i zato poziva zastupnike i izaslanike u oba doma Federalnog parlamenta, da zajedno s Vladom, donesu proračun i preuzmu odgovornost za njegovu provedbu.



-Potpora MMF-a nije definirana u ovom trenutku, ali nije se ni odustalo od tog aranžmana. Vjerujem da ćemo nastaviti te pregovore i da će oni biti okončani na zadovoljstvo svih sudionika u pregovorima – zaključuje ministrica Milićević u razgovoru za Fenu.

Autor:Fena