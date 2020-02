Pred zastupnicima nekoliko zakonskih rješenja

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmatrat će danas na sjednici nekoliko zakonskih rješenja, ali na dnevnom redu nije imenovanje ministra za ljudska prava i izbjeglice.

Iako je ranije najavljeno da bi se poslanici danas o tome trebali izjašnjavati, čime bi se kompletirao novi saziv Vijeća ministara, predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić kazao je da oko tog pitanja još uvijek nije postignut dogovor.



– Očekujemo da se dođe do dogovora na ranije dogovorenim principima o tome da to bude nestranački kandidat koji ima ugled unutar nadležnosti ili unutar oblasti za koju će biti zadužen, kao što je pitanje ljudskih prava – naveo je Zvizdić.



Pred poslanicima su izmjene Zakona o platama i naknadama, koje ponovno predlaže državni poslanik Damir Arnaut, a već su razmatrane i odbijene na decembarskoj sjednici, ali Arnaut je obrazložio da postoje tvrdnje pojedinih poslanika o pogrešnom glasanju protiv tog zakona.



Prijedlogom zakona je predviđeno da se maksimalna otpremnina smanjuje sa sadašnjih 35.000 KM na 10.000 KM, a te maksimalne iznose u pravilu su primali izabrani i imenovani zvaničnici u institucijama BiH, uključujući poslanike i delegate u državnom parlamentu.



Arnaut je istakao da će prema konzervativnim pokazateljima najmanje 17 izabranih i imenovanih zvaničnika, te savjetnika, u ovom mandatu steći uvjete za penziju, a time i na otpremninu.



Također, na dnevnom redu su i izmjene Zakona o putnim ispravama koje predlože Arnaut, a izmjene predviđaju da će se zahtjev za izdavanje putne isprave odbiti podnosiocu zahtjeva i u slučaju ako nije izmirio sve dospjele imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece.



To zakonsko rješenje nije podržala nadležna parlamentarna komisija o čemu će danas biti upoznati i poslanici koji će se o tome i izjašnjavati.



Arnaut je predložio još jednu zakonsku izmjenu, u pitanju je Zakon o državnoj službi u institucijama BiH čiji zakonski principi nisu podržani na Ustavnopravnoj komisiji, a izmjene reguliraju pitanja visokih troškova građana koji se prijavljuju na konkurse za radna mjesta u državnoj službi.



Prijedlog precizira da svi kandidati mogu dostaviti obične kopije tražene dokumentacije, a da su samo uspješni kandidati obavezni u propisanom roku dostaviti originale, odnosno ovjerene kopije dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.



Pred poslanicima PD PSBiH danas su i izmjene i dopune Zakona o sistemu državne pomoći kojeg je potrebno dodatno usuglasiti s direktivama Evropske unije, a predlaže Vijeće ministara BiH, kao i nekoliko izvještaja o radu bh. institucija.

