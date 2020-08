Pred nama je sunčan i topao vikend, ali i tropske noći

Prema najavama meteorologa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme.

U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36 stepeni.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini se prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine južnog smjera, povremeno sa jakim udarima juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini se prognozira jače naoblačenje koje će usloviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23 stepena. Maksimalna dnevna temperatura zraka se prognozira od najnižih 22 na području Krajine i sve toplije prema jugu i istoku zemlje do 32 stepena.

