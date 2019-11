Pravo lice jeseni: U narednim danima obilnije padavine

U Bosni danas pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. U večernjim satima slaba kiša je moguća u Hercegovini. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, u večernjim satima u skretanju na južni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu od 7 do 12, a dnevna od 9 do 15, na jugu od 16 do 21 stepen Celzijusa.

U subotu, oblačno vrijeme. Prije podne kiša je moguća u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Poslije podne ili večernjim satima sa kišom u većini područja. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu od 9 do 14, a dnevna od 11 do 17, na jugu i sjeveroistoku Bosne od 16 do 22 stepena.

U nedjelju, pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne uglavom bez padavina. Obilnije padavine se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 14 do 18, a dnevna od 18 do 24 stepena.

U ponedjeljak , pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu od 13 do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 stepeni.

Autor: Avaz.ba