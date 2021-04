Poznati meteo servis objavio prognozu za ljeto: Prijete nam suše, biće toplije nego inače

Ljeto nam se polako kalendarski približava, a portal Severe Weather Europe napravio je detaljan pregled ranoljetnih meteoroloških trendova za 2021. u cijeloj Europi. Proljeće nam je dosad donijelo malo drugačiji obrazac pritiska, zbog čega je tokom marta zabilježeno hladnije strujanje zraka, ali i poneko padanje snijega u dijelovima srednje Evrope, a ništa bolje nije bilo ni u aprilu – česte hladne fronte bile su glavni “krivac” proljetne snježne padaline i štetu od mraza.

Hladne anomalije ovoga proljeća zahvatile su Sibir i veći dio Evrope općenito, a godina 2021. općenito je započela najnižim globalnim temperaturama u posljednjih 6-7 godina.

Što se tiče trendova za ljeto 2021., Severe Weather Europe koristio je tri glavna sezonska modela. Sve ove prognoze pokazuju prosječnu meteorološku sliku tijekom juna, jula i augusta, ali stručnjaci napominju kako to ipak ne znači da će upravo takvi vremenski uvjeti trajati doslovce tri mjeseca – to, kažu, samo pokazuje i implicira kako bi vremenski obrasci mogli izgledati u rasponu od 40 do 60% vremena.

U nastavku donosimo pregled sva tri modela.

ECMWF MODEL

Vidljiv je pritisak veći od normalnoga iznad sjevernog Pacifika. Također, veći dio sjeverne polutke nalazi se pod višim tlačnim anomalijama. Ono što se ističe jest viši tlak nad srednjom i južnom Europom te zona niskog pritiska nad sjevernom Evropom.

Što se tiče temperature, veći dio centralne i južne Europe bit će topliji nego inače. Prema tome, vruće ljeto očekuje i naš region. Uzrok tome je širenje područja višeg tlaka s juga. Ovi uvjeti impliciraju da su mogući jaki toplinski valovi, koji mogu trajati dulje od onih koje smo imali dosad, a pratit će ih i iznadprosječne temperature.

Kišne anomalije zbog prisutnosti jakog sistema visokog tlaka nad južnom i središnjom Evropom sugeriraju znatno sušnije razdoblje u jugozapadnoj i srednjoj Evropi. Stoga se velike suše mogu očekivati u Španiji, Francuskoj i djelomično na sjevernom Balkanu – stoga bi, prema prognozama modela ECMWF-a, sušna razdoblja mogla zahvatiti i Bosni i Hercegovinu.

UKMO MODEL

Baš kao i kod ECMWF-a, model UKMO također pokazuje zonu niskoga pritiska iznad sjeverne Evrope, ali ona se ovdje ipak malo više povlači prema zapadu. Zona visokoga pritiska vidljiva je nad Sibirom, gdje se ovoga ljeta mogu očekivati puno toplije temperature. Toplija zračna masa prisutna je i iznad južne te srednje Evrope, znači i iznad Hrvatske.

Ljetna prognoza UKMO-a za Evropu pokazuje da će biti iznadprosječno toplo, ali kod njih anomalije nisu toliko jako izražene kao kod prognoze ECMWF-a. No oba modela slažu se oko sušnijih i toplijih razdoblja nego što je to uobičajeno u Španiji i Francuskoj.

CFSV2 MODEL

CFSv2 također predviđa toplije temperature iznad srednje i južne Evrope, s normalnim uvjetima nad sjevernom Evropom.

Suše bi mogle pogoditi sjeverni Balkan i istočnu Evropu, no trenutno se najveći rizik predviđa za Španiju i Francusku, a vlažniji uvjeti prognoziraju se za Irsku i sjeverno Ujedinjeno Kraljevstvo te dijelove južne Skandinavije.

Uglavnom se očekuje toplije vrijeme od uobičajenoga u većem dijelu srednje i južne Europe.

