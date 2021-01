POZIVAM SVE, I ONE KOJI ŽELE I ONE KOJI NE ŽELE:..”: Zoran Milanović se pred kamerama vakcinisao protiv korone

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas se javno vakcinisao protiv korone.

Osim njega, vakcinu je primio i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Hrvatske Robert Hranj.

Kako je najavljeno, prije sjednice vlade, vakcinisat će se i 10 ministara. “Pozivam sve koji žele ali i one koji ne žele da se cijepe, i ono sigurno pomaže. Mislim da u onom trenu kada bude više cjepiva nego onih koji su se voljni cijepiti, da će doći do preokreta. To je bolje, a ne manje loše. To je sve što mogu reći. Ljudi, cijepite se”, rekao je Milanović, prenosi “Index.hr”.

Ranije ove sedmice pred kamerama su se vakcinisali i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, direktor HZJZ-a Krunoslav Capak te direktorica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Autor: Slobodna-bosna.ba