Pozivam Milanovića da odustane od necivilizacijskog čina

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović pozvao je predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da još jednom vrlo ozbiljno razmotri sve moguće implikacije i odustane od uručivanja odlikovanja Zlatanu Miji Jeliću, optuženom za ratne zločine na području Mostara i bjeguncu od pravde.



-Osim što je to necivilizacijski čin protivan evropskim vrijednostima, on bi sasvim sigurno negativno uticao na odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Naše države su međusobno upućene jedna prema drugoj i izgradnja dobrih odnosa se ukazuje kao nasušna potreba, kazao je Džaferović.



On u svojoj izjavi naglašava da je nakon predsjedničkih izbora u Hrvatskoj očekivao da se konačno krene u rješavanje nagomilanih otvorenih pitanja između dviju zemalja.



-Moram sa žaljenjem konstatovati da do toga nije došlo. Naprotiv, najnoviji potezi koje povlače vlasti Hrvatske proizvode nova otvorena pitanja. Posljednji primjeri su diskriminatorska i uvredljiva odluka o ulasku u Hrvatsku građana Bosne i Hercegovine vezano za pandemiju korona virusa, samovlasna sječa šume na Plješevici i najava o uručenju priznanja osobi optuženoj za teške zločine na području Mostara, navodi Džaferović.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH je istaknuo kako je dužan upozoriti da će ako se ovakva praksa nastavi, neminovno doći do pogoršanja u odnosima, sa svim mogućim posljedicama i da će odgovornost za to snositi Hrvatska.



-Od svojih susjeda tražimo da nas poštuju onoliko koliko mi poštujemo njih. Nikome nećemo dozvoliti da nas vrijeđa i ponižava, zaključio je Džaferović.



Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je najavio da će na 25. godišnjicu Oluje odlikovati četiri gardijske brigade HVO-a i Vojnu policiju, koje su dale doprinos u oslobađaju Hrvatske, a među onima kojima će biti uručeno odlikovanje je i Zlatan Mijo Jelić, kojeg je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 2016. godine optužilo za ratne zločine na području Mostara, nakon čega je on pobjegao u Hrvatsku.



Zlatan Mijo Jelić optužen je da je učestvovao u organiziranju i izvršenju širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Mostar.



-Široki i sistematični napad usmjeren protiv bošnjačkog stanovništva vršen je u cilju realizacije strateških ciljeva hrvatskog naroda, i to: etničkim čišćenjem, protivpravnim lišenjem slobode muškaraca i zatvaranjem u zatvore i logore, izvođenjem muškaraca na prinudne radove na liniji fronta i u živi štit, te prisilnim progonom i premještanjem žena, djece i starih na teritoriju pod kontrolom Armije BiH u periodu od maja 1993. do početka marta 1994. godine, navedeno je u optužnici.



Sud BiH je 2019. godine, s obzirom da Jelić nije bio dostupan bh. pravosuđu, donio odluku da predmet ustupi Hrvatskoj i ta procedura još traje.

Autor: Fena