Požar oko Bijele kuće, među 4.000 uhapšenih i kćerka gradonačelnika Njujorka (VIDEO)

Neredi širom Amerike tokom pete noći protesta zbog ubistva Džordža Flojda (George Floyd) izazvali su pravi haos na američkim ulicama.

Požar oko Bele kuće, uhapšena je kćerka gradonačelnika Njujorka, nastavljeni su napadi na novinare, protesti u ukupno 140 gradova u SAD.

Ovo je trenutno slika Amerike.

Vlasti u Vašingtonu uvele su policijski sat jer brojne policijske snage ni poslije nekoliko sati nisu uspjele da uvedu mir i smire učesnike protesta okupljene oko Bele kuće.

Nekoliko požara je zabilježeno u neposrednoj blizini mesta u kojem borave predsjednici SAD, a pošto suzavac i pendreci nisu uspjeli da obeshrabre demonstrante, uveden je policijski sat, piše BBC.

Taj potez vlasti, međutim, nije obeshrabrio demonstrante koji su nastavili da pale vatre nedaleko od Bele kuće.

Protesti se, kako piše Njujork tajms, održavaju u 140 gradova u SAD. Policija je do sada uhapsila više od 4.000 ljudi.

Jednako dramatično bilo je u Filadelfiji, gde su se demonstranti u nekoliko navrata sukobili sa policijom, a izgrednici su porazbijali i zatim opljačkali nekoliko velikih prodavnica.

Događaji u ovom gradu u prvi plan izbacili su duboke podjele koje vladaju u vrhu vlasti, pa su lokalni zvaničnici veći dio noći proveli međusobno se optužujući ko je kriv zbog činjenice da su demonstracije dočekali nespremni.

Tokom nereda, iz vatrenog oružja ranjeno je najmanje 13 osoba, uključujući i dvanaestogodišnjeg dečaka, kojeg su u ruku pogodila dva metka.

Do kasno uvečer po lokalnom vremenu, policija je uhapsila oko 300 ljudi, od čega 66 zbog pljačke i četvoro zbog napada na policiju.

U Mineapolisu, gde su i počeli protesti koji su se, kasnije proširili širom SAD, zbog kršenja policijskog sata uhapšeno je 150 osoba.

Tokom protesta, u masu od oko 1.000 ljudi uletio je kamion. Vozač je odmah uhapšen, a policija je saopćila da “možda nije znao da su put blokirali demonstranti”. U ovom incidentu nije bilo povređenih.

U Bostonu, učesnici protesta zapalili su nekoliko policijskih automobila.

U Njujorku, policija je uhapsila Kjaru de Blasio, kćerku gradonačelnika najvećeg grada u SAD. Ona i još stotinjak ljudi odbili su da se sklone sa ulice, kada im je to naredila policija, javlja “NewYork post”.

Također, u Njujorku, policajci su napali novinara “Wallstreeta” i u nekoliko navrata ga štitom udarili u glavu.

Police advance as fire rages on H St outside White House, tear gas, flash bangs, and pepper spray #dcprotest pic.twitter.com/kfuULQ5gpy